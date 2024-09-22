Над Россией сбили 15 дронов ВСУ. Военная операция на Украине, день 942-й

71 из 80 ударных дронов были сбиты над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
За сутки пять человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
В Астраханской области ночью была отражена атака с использованием БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.
Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку «всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира».
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что фронт, удерживаемый ВСУ, скоро рухнет.
«Это перспектива ближайшего времени», — заявил Алаудинов в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.
Украинские военные безуспешно пытались прорваться на танке и боевой бронированной машине у села Плехово Суджанского района Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.