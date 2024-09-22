«Ни разу не был в бою»: как «звездный адвокат» Пашаев проворачивал дела на СВО Mash: экс-адвокату Пашаеву грозит увольнение из ВС РФ за выезд из зоны СВО

После задержания экс-адвоката Пашаева выяснилось, что он служит командиром танка, но никогда не был со своим экипажем в боях. С начала лета юрист не ездил «на передок», оставаясь в тылу. При этом он успел обмануть на деньги мужа Блиновской и отмывать деньги через дроны. Теперь «звездному адвокату» грозит 10 лет тюрьмы.

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева могут уволить из армии за то, что во время службы он самовольно ездил в Москву, пишет Telegram-канал Mash.

Сейчас Пашаев числится командиром танкового экипажа Т-80 в пятой бригаде.

«Бойцы из бригады рассказывают, что еще ни разу не видели легендарного танкиста в бою на технике», — отмечает канал.

По его информации, последний раз Пашаев был «на передке» в начале июня, остальное время отсиживался «в тылу и ДНР». При этом СМИ писали, что экс-адвоката дважды ранили на СВО. Юрист, как утверждается, получил ранение ноги и контузию под Угледаром, а позже закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга при атаке его машины дроном в районе Марьинки.

Следственный комитет сообщил о задержании Пашаева в Москве 17 сентября. Легально поехать в столицу подозреваемый мог только в служебную командировку, но «о таких никто из служивых ничего не слышал», отмечает Mash. Отпуска или увольнения военным сейчас не дают из-за активных боевых действий.

Против экс-адвоката завели дело об особо крупном мошенничестве из-за того, что он обманул мужа «королевы марафонов» Алексея Блиновского. Последний тоже ушел на фронт и служил вместе с Пашаевым. Военный суд отправил юриста в СИЗО на два месяца, против него возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК, максимальный срок — 10 лет тюрьмы.

«В здание [суда] Пашаева доставили в наручниках. На вопрос журналистов: «За что брал деньги [от Блиновского]?» ответил улыбкой», — передавал Mash.

Помимо аферы с Блиновским, юрист, предположительно, отмывал деньги на дронах. Продавал их военным, а оплату переводил в свой фонд как благотворительные взносы, которые не облагаются налогом.

«Причем в последнее время он даже не аккуратничал — суммы ниже 500 тысяч рублей просил перевести на карту секретаря», — резюмирует Mash.

Как Пашаев и Блиновский встретились в армии

Как давно Пашаев был на СВО, из открытых источников точно не ясно. Газета «Известия» писала, что он находится на спецоперации с мая 2022 года. Блиновский подписал контракт в марте 2024-го, после того, как против него с женой-блогером завели уголовные дела об уклонении от уплаты налогов (мужчину обвинили в пособничестве). Именно Пашаев помог Блиновскому устроиться в армию , хотя следствие изначально выступало против.

По версии Следственного комитета, Пашаев заключил сделку с Блиновским в феврале 2024-го, для чего лично приехал к бизнесмену в Москву.

«[Блиновский] заплатил ему не менее 18,5 млн и $300к за устройство на СВО в тылу, чтобы не беспокоили следователи», — писал Mash.

На фронте Блиновский и Пашаев встретились в 95-м стрелковом полку, который в основном состоит из призывников ДНР и ЛНР. В апреле Пашаев сам подтвердил журналистам, что служит вместе с бизнесменом. «Известия» показывали видео, как юрист и бизнесмен вместе обедают в тылу, одетые в камуфляж и о чем-то беседующие.

«Пашаев действовал по схеме «дела Ефремова» — он заранее понимал, что никакого успешного решения вопроса не будет, но продолжал обрабатывать «клиента». Сначала получил задаток, а после — должен был получить полное вознаграждение (на которое уже вряд ли рассчитывал)», — описывает Telegram-канал SHOT.

Афера вскрылась, когда в апреле следствие стало проверять законность контракта Блиновского с Минобороны. Позже бизнесмен с юристом оказались в разных подразделениях. Блиновский попал в штурмовики, участвовал в боях под донецкой Красногоровкой, затем стал подвозить боеприпасы под донецким Урожайным. Он не выезжал к следствию, за что был объявлен в розыск.

«Муж «королевы марафонов» знал, что его ищут, и специально просил командование отправлять его возить боеприпасы на передок. Чтобы не задерживаться в одном месте», — поясняет Mash.

Блиновского задержали 9 сентября в воинской части, но быстро отпустили после того, как он дал показания на Пашаева, уточняет канал. Самого же Пашаева в итоге выгнали из 95-го стрелкового полка за то, что он устраивал на СВО и других «друзей», кроме бизнесмена, и привлек внимание командования.