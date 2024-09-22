«От Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу». Экс-канцлер ФРГ не верит в военную победу над РФ Шрёдер посоветовал вспомнить историю тем, кто верит в военную победу над Россией

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер рассказал о своем отношении к военному конфликту на Украине. Он раскрыл детали мирных переговорах в Стамбуле, предостерег немцев от излишней критики России и посоветовал тем, кто верит в военную победу над Владимиром Путиным, заглянуть в учебник истории.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер впервые рассказал о своей роли в мирных переговорах России и Украины в марте 2022 года в Стамбуле. На мероприятии в Швейцарии, организованном изданием Weltwoche, он назвал СВО «серьезной ошибкой» Владимира Путина, но Германии, считает Шрёдер, следует опасаться слишком резкой критики из-за ее исторической связи с Россией.

Герхард Шрёдер – 80-летний немецкий государственный деятель и политик. Федеральный канцлер ФРГ (1998—2005). Председатель Совета директоров компании «Роснефть» (2017—2022). Иностранный член Российской академии наук (2008). Почетный доктор наук Санкт-Петербургского университета. На посту канцлера Германии Шрёдер называл президента России Владимира Путина «безупречным демократом».

Переговоры в Стамбуле

Шрёдер ответил отрицательно на вопрос, просило ли его правительство Германии принять участие в переговорах из-за его хороших отношений с Путиным, сообщает немецкая газета Die Welt. Однако, по словам экс-канцлера, с ним связалась украинская сторона — через швейцарское издательство Ringier. Это привело к его участию в стамбульских мирных переговорах.

Он рассказал, что Стамбул был выбран после отказа Украины от проведения переговоров в Швейцарии или Дубай.

Вопреки некоторым заявлениям СМИ, «мир был в пределах досягаемости», сказал Шрёдер. Первоначально предложенный экс-канцлером компромисс, получивший, по его словам, поддержку большинства, заключался в сохранении восточных регионов в составе Украины. Для Крыма существовало «южно-тирольское решение», которое означало бы создание российского анклава. Вступление Украины в НАТО не предполагалось, рассказал Шрёдер.

Но украинская сторона не смогла принять «свободное решение»: «более влиятельные круги», стоявшие за президентом Владимиром Зеленским, «заблокировали мир» . По словам экс-канцлера, тогда считалось, что продолжение боевых действий стратегически ослабит Россию, а СМИ и американские генералы были убеждены, что Путина можно победить и отстранить от должности.

Предупреждение немцам

Бывший канцлер считает конфликт между Россией и Украиной опасным и предупреждает, что Запад недооценивает возможность его эскалации. Шрёдер назвал СВО «серьезной ошибкой» Путина, потому что Украина – даже если бы она стала страной НАТО – не представляла бы серьезной угрозы для России. Но, в то же время, Запад игнорирует «исторически обоснованные» интересы безопасности России.

«Мы, немцы, особенно должны вести себя осторожно и конструктивно на фоне Второй мировой войны и преступлений, совершенных во имя Германии», — сказал Шрёдер.

Он не против финансовой и военной помощи для самообороны Украины, но, считает политик, Евросоюз должен сочетать это с требованиями к украинскому правительству представить серьезные и реалистичные мирные сценарии.

«Эту войну придется закончить путем переговоров. В любом случае, это не может быть решено военным путем. Это потребует компромиссов», — уверен Шрёдер.

От Наполеона до Гитлера

Россию невозможно победить военным путем, заявил бывший канцлер Германии: «Я рекомендую всем, кто верит в обратное, заглянуть в учебники истории: от Наполеона до Гитлера — все потерпели неудачу».

По словам экс-канцлера, после первоначальных сомнений в СВО россияне «подавляющим большинством» поддерживают своего президента:

«Россияне убеждены, что Запад использует Украину только как острие, чтобы поставить Россию на колени».

После Украины в числе крупнейших проигравших в этом конфликте оказались Германия и Европа, считает Шрёдер. Он выразил сожаление, что между Францией и Германией не было тесного сотрудничества и что они не оказали влияния на Вашингтон. Шрёдер не считает себя противником американцев, но бывают ситуации, когда интересы Европы и интересы США вступают в противоречие друг с другом. Так, по его мнению, обстоит дело сегодня.