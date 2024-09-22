«Абсолютно нездоровая ситуация». Нужно ли в РФ выделить дроны в отдельный род войск Полковник Ходаренок: нужно выделить беспилотники в отдельный род войск ВС РФ

Военнослужащие и командиры штатных подразделений операторов БЛА попросили министра обороны России Андрея Белоусова создать новый род войск — беспилотную авиацию. Подобное решение уже принято в Киеве. Нужен ли России новый род войск, какие проблемы это поможет решить и каким образом он может быть создан, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

В России реализуется программа комплексного переоснащения армии и флота, в рамках которой в войска поступят серийные образцы современного вооружения. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, проводя совещание по развитию ВС РФ в условиях СВО.

Вооруженные силы России в ближайшее время получат беспилотные системы разных типов, «от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых. А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители», заявил Путин.

Роль дронов

Роль беспилотных летательных аппаратов в современных вооруженных конфликтах исключительно велика. Сегодня БЛА ведут разведку, радиоэлектронную борьбу, осуществляют целеуказание и корректировку артиллерийского огня, поражение наземных (и уже воздушных) целей, обеспечивают связь.

И это далеко не полный перечень задач, возложенных сегодня на беспилотные системы и комплексы. В боевых действиях ударные БЛА и барражирующие боеприпасы иногда берут на себя функции и артиллерии, и оперативно-тактической авиации, и действуют по объектам противника в глубоком тылу.

К примеру, в экспертном сообществе США полагают, что истребитель Lockheed Martin F-35А Lightning II ВВС США станет последним пилотируемым истребителем в боевом составе ВВС США. Следующим логическим шагом будет отстранение человека от управления всеми летательными аппаратами. Беспилотные системы, особенно автономные, должны стать новой нормой во всех сферах ведения вооруженной борьбы, полагают специалисты в США. Не исключено, что в вооруженных конфликтах будущего пилотируемая авиация уже будет восприниматься как нечто подобное коннице Буденного.

Новый род войск

Возникает вопрос, не пора ли нам технические новации в этой сфере подкрепить необходимыми организационно-штатными мероприятиями и сформировать в Вооруженных силах России новый род войск — беспилотную авиацию (пока это только один из вариантов его названия)?

Не так давно министру обороны России Андрею Белоусову от имени военнослужащих и командиров штатных подразделений операторов БЛА, частных разработчиков и производителей беспилотных летательных аппаратов было отправлено письмо, авторы которого призывали срочно принять подобное решение.

Бойцы, командиры и разработчики так пишут министру обороны России:

«На сегодняшний день в войсках, из-за непонимания многими командирами тактики применения, возможностей и ценности подразделений БЛА, к сожалению, складывается абсолютно нездоровая ситуация.

В некоторых подразделениях ВС РФ взводы/роты БЛА по штату имеются, но являются не работающей структурой подразделения, так как там собраны не специалисты, а просто статисты. То есть военнослужащие, которые не выполняют своих прямых обязанностей и занимаются посторонними задачами, не связанными с деятельностью БЛА.

Во многих войсковых соединениях, которые находятся вне зоны СВО данные подразделения БЛА полностью укомплектованы военнослужащими срочной службы. Многие штатные подразделения БЛА не имеют на вооружении необходимого имущества для выполнения боевых задач. По этим причинам вышестоящие командиры отправляют подготовленных бойцов подразделений БЛА, прошедших подготовку в специальных учебных центрах в штурмовые и другие подразделения для выполнения задач, не связанных с БЛА. Данная ситуация крайне негативно сказывается на боеспособности ВС РФ в целом».

Дивизии беспилотников

Все проблемы, перечисленные авторами письма, решаются практически сразу, если будет принято решение о создании нового рода войск (подобного артиллерии, инженерным войскам, войскам РХБЗ, связи и пр., в этом плане ничего выдумывать не надо).

А формирование любой структуры в армии и на флоте, напомним, начинается с «изыскания численности» (фирменное выражение работников организационно-мобилизационных управлений и отделов).

16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России до 2 млн 389 тыс. человек, среди них 1,5 млн военнослужащих. То есть, если будет принято решение о формировании нового рода войск, необходимую численность «изыскать» вполне возможно.

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Центральный аппарат этого рода войск должен включать начальника (может быть, и командующего), заместителей, штаб, отдел боевой подготовки, службу главного инженера, отдел по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Вполне возможно придать этому роду войск (как крайне перспективному) и функции заказчика.

В штате оперативно-стратегических и оперативных объединений должны быть начальники беспилотной авиации (подобно другим начальникам родов войск) с соответствующими отделами. Тогда вопросы комплектования, обучения и использования исключительно по предназначению будут решаться, как и положено и таких случаях (как, к примеру, у артиллеристов).

В боевом составе беспилотной авиации должны быть полки и бригады (не исключено, что в ближайшей перспективе и дивизии, в том числе и резерва Верховного главного командования).

К примеру, как сказал Верховный главнокомандующий, Вооруженные силы России в ближайшее время получат беспилотные системы разных типов, «от стратегических и тяжелых до малых и сверхмалых».

Но в этом случае стратегические беспилотные летательные аппараты (а по массо-габаритным характеристикам эти конструкции сравнимы с истребителем) должны, как минимум, находиться в составе полков БЛА. Опять-таки, для них необходим аэродром постоянного базирования и соответствующая структура обслуживания — отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения. Без существования рода войск (в котором решается масса вопросов по боевому применению и обслуживанию вооружения) подобные части будут и не функциональны, и не боеспособны.

Исключить произвол

Что касается произвола некоторых общевойсковых начальников в отношении подразделений беспилотной авиации, то, возможно, в ряде случаев надо практиковать оперативное подчинение этих структур соответствующим командирам. Напомним, при оперативном подчинении у общевойсковых начальников нет права использовать подразделения и части БЛА не по назначению, изменять их организационную структуру, переназначать руководящий состав.

Нельзя не упомянуть и некоторые, на первый взгляд, незначительные вопросы. К примеру, в настоящее время в дивизиях есть роты БЛА. Это несколько напоминает использование бронетанковых войск Франции в 1940 году. Танков у французов было в те времена гораздо больше, чем у немцев, но они были равномерно распределены по общевойсковым соединениям и в результате нигде, ни в одном месте французам не удалось создать решающего перевеса над противником. То есть нарушался важнейший принцип боевого применения войск (сил) — массирование. Будет род войск, будет решена и эта проблема.

Да и название взводы и роты БЛА в отношении беспилотной авиации выглядит все же неуместным. В этом случае должны быть звенья и эскадрильи. Если будет принято решение о создании БЛА как рода войск, то у них, надо полагать, должна быть своя форма и эмблемы, близкие к авиационным.

И, наконец, чисто человеческий фактор. К примеру, сегодня в дивизиях есть роты БЛА. На должность командира этого подразделения подобрали перспективного офицера — а дальше что? Как будет складываться его карьера? Дальше роты-то пока ничего нет. Батальонов, полков и бригад БЛА не существует еще в природе. Командир роты БЛА, по сути, сегодня должность тупиковая и бесперспективная. А офицер должен ясно видеть свою служебную перспективу на много должностей вперед. Нет необходимости, наверное, напоминать про ранец и маршальский жезл. Но это возможно будет только с созданием рода войск.

В свое время у нас откровенно проспали беспилотную революцию. Теперь как бы не проспать крайне необходимые организационно-штатные мероприятия.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).