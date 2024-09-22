«Всегда поясняем цели и средства». Умеров рассказал о сотрудничестве ВСУ с Западом Министр обороны Украины Умеров рассказал об отчетах о планах ВСУ перед Западом

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, как ВСУ отчитываются о своих действиях перед союзниками, сколько тратится на военные нужды Киева и как западные партнеры пообещали поддержать украинскую ракетную программу.

Военное руководство Украины регулярно докладывает западным партнерам о планах и ходе боевых операций, рассказал министр обороны страны Рустем Умеров в интервью украинскому телеканалу «Рада». По его словам, Украина стремится обеспечить своих союзников полной информацией о своих действиях.

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнеры были в курсе этого. Это операционный вопрос, который мы подняли на стратегический уровень», — рассказал Умеров (цитата по РИА Новости).

Он подчеркнул, что Украина зависит от решений западных стран в вопросах использования поставленного западного вооружения.

«Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждем, пока дадут разрешение», — сказал министр обороны.

Россия продолжает выражать серьезную озабоченность в связи с поставками вооружений Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что такие поставки затрудняют урегулирование конфликта и усиливают вовлеченность в него стран НАТО, а любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских вооруженных сил.

Западные союзники Украины не только поставляют вооружение, но и оказывают финансовую помощь для развития украинской оборонной промышленности. По словам Умерова, партнеры согласились выделить Киеву средства на производство ракет и беспилотников. В 2023 году Украина разработала ракетную программу, которую представила союзникам, и уже получила устное согласие на ее финансирование. В ближайшее время ожидается письменное подтверждение этого решения.

«В этом году мы разработали ракетную программу. Она достаточно мощная, мы уже обменялись с партнерами и ожидаем, сколько из той возможности, по которой мы можем строить ракеты и дроны, они будут поддерживать», — рассказал Умеров.

Вопрос финансирования военных нужд Украины остается ключевым в условиях продолжающегося конфликта. Умеров сообщил, что на вооружение и оснащение украинской армии было потрачено более $150 млрд, однако он не уточнил, за какой период была израсходована эта сумма. По его словам, Украина нуждается в дополнительных инвестициях, чтобы продолжать развивать свой оборонный потенциал.

«Мы расходуем свыше $150 млрд, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно. Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать», — сказал Умеров.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о выделении дополнительно более $12 млрд на военные нужды в 2024 году.

20 сентября украинское издание «Страна» сообщило, что Рустема Умерова и руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) могут отправить в отставку. Умеров может возглавить Службу внешний разведки.