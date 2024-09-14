Байден заявил, что не думает много о Путине. Военная операция на Украине, день 934-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 934-й день

Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Байден заявил, что не думает много о Путине после его слов об ударах по РФ. Путин ранее предупредил, что если Украине разрешат бить вглубь России дальнобойными ракетами, это будет означать фактическое начало войны НАТО и России. Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.