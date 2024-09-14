Командование ВСУ перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападение вооруженных сил страны на Курскую область привело к желаемым результатам.
По утверждению украинского лидера, эта операция якобы помогла замедлить продвижение российских войск на других участках фронта, в частности, на донецком направлении. «В районе Харькова противник был остановлен», — добавил он.
Бывший участник предвыборной гонки в США Роберт Кеннеди-младший предостерег американскую администрацию от решения наносить удары вглубь российской территории высокоточными западными ракетами.
«Госсекретарь [Энтони] Блинкен, президент [Джо] Байден, прекратите! Прекратите эту безрассудную эскалацию», — написал он в пятницу в X (ранее Twitter), отметив, что просит этого «как гражданин мира».
Российские средства ПВО уничтожили за прошедшую ночь 19 беспилотников над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны.