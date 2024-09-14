«Не ждал, что вообще приеду»: в Россию вернулись военные, попавшие в плен под Курском Минобороны показало первые кадры с возвращением из плена российских военных

Россия и Украина провели масштабный обмен пленными, который занял два дня. Российская сторона получила военных исключительно с Курского направления, включая срочников. Взамен на Украину вернули тех, кто попал в плен еще в первые дни конфликта, участников обороны мариупольского завода «Азовсталь», а также членов «Азова»* и «Кракена».

Россия вернула 103 своих военных, попавших в плен в Курской области, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

«Все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками», — уточнило ведомство.

Позже военные вернутся на родину, им предоставят лечение и реабилитацию в центрах Минобороны.

Обмен прошел 14 сентября при посредничестве ОАЭ. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова также поблагодарила за освобождение российских бойцов президента Владимира Путина, российские спецслужбы и Минобороны.

В своем канале министерство обороны показало видео с освобожденными пленными в автобусе.

«Здорово! Я не ожидал то, что я вообще это... приеду. Еще не могу даже признать это, эмоций много», — с улыбкой говорит один из них.

Обмен пленными происходил в два этапа, первый прошел 13 сентября. Российская сторона его не комментировала, с украинской заявили, что отдали 44 человека. Таким образом, за два дня Россия вернула 147 своих военнопленных . Все с Курского направления, среди них есть срочники, отмечает украинская сторона.

Кого получила Украина взамен

По информации украинских властей, в ходе первого обмена Киев вернул 49 своих человек, в ходе второго — 103. В общей сложности Россия отпустила 152 пленных.

«Подавляющее большинство освобожденных — люди, удерживаемые с первых дней войны», — отметил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

В числе обменянных есть украинские пограничники и полицейские, члены территориальной обороны. Кроме того, Россия отпустила участников двух известных националистических бригад, «Кракена» и «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ). Среди прочих на Украину вернулась часть тех, кто оборонял «Азовсталь» в Мариуполе.

«Удалось освободить еще часть защитников и защитниц «Азовстали», — указал Лубинец.

Кроме того, обменяли попавшего в плен в Мариуполе известного на Украине военного медика Виктора Ивчука. Он помогал ВСУ еще с 2014 года в Донбассе, признан Героем Украины.

По словам украинского президента Владимира Зеленского, под обмен попали пленные с разных направлений.

«82 рядовых и сержантов. 21 офицер. Защитники Киевщины, Донецкой области, Мариуполя и «Азовстали», Луганщины, Запорожья, Харьковщины», — перечислил президент участников обмена из 103 человек.

Зеленский уточнил, что, кроме военных, освободили часть украинских гражданских. Он назвал только одного такого человека, это крымская татарка, журналист Ление Умерова. В декабре 2022 года женщину задержали при пересечении российско-грузинской границы. Со слов ее родственников, изначально российских пограничников напрягло, что Умерова родилась в Крыму, но не получила российское гражданство. В итоге на журналистку завели уголовное дело о шпионаже.

Как развиваются события в Курской области

В Курской области, где были взяты в плен вернувшиеся в РФ военные, российская армия начала активное контрнаступление. Только за двое суток Минобороны отчиталось об освобождении десяти населенных пунктов. Губернатор региона Алексей Смирнов 12 августа говорил, что всего Украина захватила 28 пунктов, где оставались примерно 2 тыс. человек. Часть отбитых сел находится вдоль реки Снагость, некоторые — вдоль трассы к границе с Украиной.

При этом российская армия продолжает наступать в Донбассе. Минобороны неоднократно за последние недели сообщало о новых занятых населенных пунктах. Так, 14 сентября ведомство сообщило о получении контроля над селом Желанное Первое в ДНР.

ВСУ тем временем пытаются развивать атаки в Курской области. Они прорвали границу в Глушковском районе, но не смогли развить нападение. Их остановили минные поля и бомбардировки.