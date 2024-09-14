«Вы голосуете за войну с Россией»: что Трамп и Харрис предлагают США Трамп заявил, что США не хотят военного конфликта с Россией

США не нужен военный конфликт с Россией. Об этом заявил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп во время выступления на предвыборном мероприятии в Лас-Вегасе. При этом политик заявил, что, голосуя за Харрис, американцы отдадут голос за войну с Россией. Что на самом деле обещают политики американцам и как может изменится жизнь в США после выборов — в материале «Газеты. Ru».

Президентская гонка в США приближается к своему апогею. Меньше чем через два месяца американские граждане пойдут на выборы, чтобы определиться с новым главой Белого дома. Основных кандидатов два — республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Оба политика расходятся во взглядах по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки США, в том числе по конфликту на Украине и абортам.

Выступая в Лас-Вегасе, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что избрание кандидата от демократов Камалы Харрис на пост главы государства приведет к военному конфликту с Россией. Сам он отметил, что США это не нужно.

«Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно такого не допустить», — сказал он.

Аборты

Репродуктивные права женщин стали центральной частью предвыборной гонки 2024 года. Главный драйвер этого вопроса — вице-президент США, кандидат на пост главы государства от Демократической партии. Камала Харрис выступает за закрепление права на аборт на федеральном уровне после того, как Верховный суд отменил легендарное решение 1973 года, известное как дело Роу против Уэйда. Постановление вплоть до 2022 года гарантировало американкам конституционное право на аборт.

С точки зрения Харрис, ее оппонент-республиканец, бывший президент США Дональд Трамп занимает позицию обратную и якобы продвигает федеральный запрет на аборты. Дело в том, что ключевую роль в отмене решения Роу против Уэйда сыграли трое консервативных судей Верховного суда, назначенных во время его правления. Кроме того, введения полного запрета на аборт требуют некоторые представители Республиканской партии.

Официально Трамп подобных предложений не поддерживает. Политик назвал себя самым «пролайф-президентом» в истории. По мнению Трампа, вопрос абортов должен решаться на уровне штатов, хотя он и допускал возможное использование своих полномочий для ограничения доступа к препарату для медикаментозных абортов. При этом он поддерживает право женщин прибегать к этой процедуре в случаях изнасилования, инцеста или когда беременность опасна для жизни.

Иммиграция

Если Харрис сделала упор на правах женщин, то Трамп во многом сконцентрировал свою кампанию вокруг борьбы с нелегальной миграцией . Предвыборные обещания республиканца тут наиболее жесткие. Трамп собирается провести массовые депортации нелегалов, использовать лагеря для мигрантов и отменить для детей незаконных резидентов США право на получения гражданства по рождению. Он не исключает, что вернется к практике разделения детей и родителей на границе США, которая спровоцировала серьезную критику во время его президентства.

Более того, Трамп хочет сократить программу беженцев США, запретить поездки из стран с мусульманским большинством, закончить строительство стены на южной границе и лишать просителей убежища права на въезд в страну на основании угрозы инфекционных заболеваний, в том числе туберкулеза.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

По мнению Трампа, в США идет неконтролируемый поток нелегалов с криминальным прошлым и проблемами с психикой. Он представляет мигрантов как угрозу, ставшую причиной увеличения притока незаконных наркотиков, в частности фентанила. Трамп активно критикует Харрис из-за планов администрации президента США Джо Байдена, частью которой она является, по легализации миллионов нелегалов на территории страны.

Кандидат-демократ же выступает за закон о безопасности границ, который ускорит рассмотрение заявок беженцев, расширит полномочия властей по депортации мигрантов и закрытию границы. Харрис против политики разделения семей на границе, выступает за законный путь для получения гражданства. При этом как вице-президент она отвечала за поиск выхода из миграционного кризиса на южной границе США. По версии республиканцев, свою работу она не выполнила — в конце 2023 года поток беженцев достиг рекордных значений.

Внешняя политика

Внешнеполитический вектор в гонке преимущественно представлен двумя темами: конфликт на Украине и война на Ближнем Востоке. К этому можно добавить уже традиционные вопросы в виде противостояния Китаю и продолжения помощи Тайваню — де-факто независимому государству, которое большинство мировых стран признают частью КНР.

Позиции Харрис тут не слишком конкретны и в большей степени продолжают курса Байдена. Так, она обещает продолжить военную и финансовую поддержку Украины «сколько потребуется», не говоря о необходимости переговоров , подтвердила наличие у Вашингтона обязательств по помощи Тайваню и называет себя сторонницей Израиля, хотя и критикует его операцию против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке она предлагает закрыть на основе принципа двух государств.

Харрис прямо не говорила о том, кого считает главной угрозой для США на международной арене, но в администрации Байдена таковым считают Китай. Демократ утверждает, что не даст Пекину одержать верх в «конкурсе за 21 век». По ее мнению, Трамп, напротив, готов поступиться интересами США ради хороших отношений с «диктаторами». Она подчеркивала, что республиканец якобы позволил бы России захватить Украину.

Внешняя политика Трампа тут значительно отличается. Во-первых, он называл главной угрозой для США политический класс внутри страны, а не другие государства. Во-вторых, Трамп обещал добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров сразу после победы на выборах . Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс подмечал, что речь идет об остановке военных действий и создании некой демилитаризованной зоны с надежными укреплениями, а также обязательстве Киева об отказе от вступления в НАТО.

В-третьих, Трамп называет себя главным соратником Израиля, обещая и дальше поддерживать его и помочь завершить конфликт в Газе. В целом политик выступает за прекращение участие США в международных противостояниях по всему миру, хотя обещает продолжить сдерживание Китая. При этом его позиция по защите Тайваня в случае гипотетического нападения КНР неясна.

Экономика

Экономическая ситуация — один из главных вопросов для американский избирателей. Здесь Трамп обещает положить конец высокой инфляции в США и сделать страну вновь доступной для жизни . Кандидат-республиканец собирается улучшить ситуацию за счет снижения процентных ставок по ипотеке после депортации нелегалов, сохранения упрощенного принципа налогообложения и уменьшения корпоративного налога.

Кроме того, Трамп обещает отказаться от налога на чаевые и выплаты по соцобеспечению, запретить нелегалам брать ипотеку, построить новое жилье на федеральных землях и решить проблему с ценами на электричество за счет расширения ее производства, а также увеличения нефтедобычи. Пополнять казну республиканец намерен с помощью новых торговых ограничений для иностранных государств — пошлин в 10-20% на множество товаров, в том числе из Китая.

Харрис сделала упор на поддержку среднего класса, обещает снизить расходы на продукты питания, запретив магазинам завышать цены и помогая с ипотекой тем, кто покупает жилье впервые. Демократ собирается поднять налоги для богатых американцев с годовым доходом от $400 тыс. и крупного бизнеса, уменьшить налоговую нагрузку для семей с детьми и в целом создать «экономику возможностей», где у каждого будет шанс добиться успеха. Планы Трампа на введение новых пошлин на импорт она не поддерживает, но и своих конкретных предложений тут пока не представила.

Климат

Климатическая повестка, пожалуй, наиболее противоречивый момент для обоих кандидатов. Харрис, как представитель Демократической партии, борьбу с изменениями климата всячески поддерживает. Изначально обещала навсегда запретить в США фрекинг — метод добычи газа и нефти путем гидроразрыва пласта, — критикуемый защитниками окружающей среды за повышенную токсичность. Однако впоследствии отказалась от своих возражений и поддержала субсидии американских компаний, добывающих углеводороды этим способом, посчитав более важным снижение зависимости США от иностранной нефти.

В то же время Харрис утверждает, что изменение климата вызвано деятельностью человека и является экзистенциальной угрозой, с которой нужно срочно разобраться. Обещает защищать общественные земли и общественное здравоохранение, снизить расходы на электричество для американцев за счет зеленых инициатив и привлечь к ответственности компании-загрязнители для обеспечение чистого воздуха и воды.