Франция боится мировой войны после слов Путина об ударах по РФ. В Москве «готовы ко всему» Рябков пообещал жесткий ответ Москвы на разрешение ВСУ бить по России

Во Франции опасаются, что снятие запрета на применение ВСУ западного дальнобойного оружия для ударов по территории РФ может привести к эскалации конфликта на Украине, пишет Le Monde. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия «готова ко всему» и обязательно отреагирует на снятие запрета. Тем временем зампред Совбеза Дмитрий Медведев заговорил о ядерном конфликте, ведь для него, утверждает политик, «есть формальные предпосылки».

Во Франции стремятся предотвратить начало третьей мировой войны после слов президента РФ Владимира Путина о неизбежной эскалации украинского конфликта в случае применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России, заявил газете Le Monde дипломатический источник.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать третьей мировой войны. Нельзя просто отвергнуть гипотезу о том, что русские могут расширить масштабы военных действий», — сказал собеседник издания.

По данным газеты, Великобритания пытается убедить США снять ограничение на использование Украиной переданного дальнобойного оружия для ударов по военным объектам РФ. При этом Франция не спешит оглашать официальную позицию по этому вопросу. Власти страны даже не стали давать комментариев по поводу отказа американского президента Джо Байдена удовлетворить просьбу Киева.

Le Monde пишет, что французский лидер Эммануэль Макрон придерживается позиции своего немецкого коллеги, канцлера Олафа Шольца, который выступает против поставок Киеву дальнобойных ракет. Однако они считают, что Украина имеет право нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты для ударов по украинской территории. При этом другие объекты, даже военные, не должны быть поражены.

Отмечается, что Макрон обсуждал этот вопрос с украинским президентом Владимиром Зеленским, но в Елисейском дворце официально эту информацию не подтверждали.

Ядерная эскалация?

В МИД России тем временем обещают, что Москва отреагирует на снятие ограничений на использование Киевом дальнобойного оружия.

«Президент все сказал на эту тему. Решение такое есть, все карт-бланши, индульгенции киевским клиентам выписаны, поэтому мы готовы ко всему. И будем реагировать так, чтобы мало не показалось», — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат утверждает, что западные страны «недооценивают степень опасности той игры, которую они продолжают вести».

Рассуждая о возможном ответе на «вероятные удары» по территории РФ, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал, что на Западе не верят, что русские «пересекут черту» и ответят оружием массового поражения.

Медведев согласился, что ядерный конфликт «никому не нужен», так как «это очень плохая история с тяжелейшим исходом», поэтому решение о применении подобного типа оружия до сих пор не приняли:

«Хотя, прямо скажем, для этого есть формальные предпосылки, понятные всему мировому сообществу и соответствующие нашей доктрине ядерного сдерживания. Тот же Курск, например. Но Россия проявляет терпение. Ведь очевидно, что ядерный ответ — чрезвычайно сложное решение с необратимыми последствиями».

Медведев отметил, что «любому терпению приходит конец». По его словам, в итоге окажутся правы западные аналитики, которые допускали использование Россией ядерного оружия.