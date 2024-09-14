Добровольцы заявили о конфликте с командиром. Их гибелью заинтересовалось Минобороны Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных «Эрнеста» и «Гудвина»

Министр обороны Андрей Белоусов поручил «в кратчайшие сроки» расследовать гибель добровольцев «Эрнеста» и «Гудвина». Ряд Telegram-каналов и военкоров писали, что их отправили «на смерть» из-за конфликта с командиром. Погибшие служили в 87-м отдельном стрелковом полку ЮВО и отвечали за дальнюю разведку БПЛА. Оба погибли при штурме. Перед смертью они оставили документы, в которых обвинили командира полка в убийстве человека из «личной неприязни», пособничестве наркоторговле и других преступлениях.

Глава министерства обороны РФ Андрей Белоусов поручил своему заместителю Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба Валерию Герасимову прояснить ситуацию с гибелью двух военнослужащих-специалистов БПЛА с позывными «Эрнест» и «Гудвин», которых отправили в штурмовое подразделение после конфликта с начальством, сообщил РБК.

Наркоторговля и воровство

13 сентября военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео двух военнослужащих-добровольцев первой Славянской бригады «Эрнеста» (Сергея Грицая) и «Гудвина» (Дмитрия Лысаковского).

По словам военнослужащих, они собирали важные данные о местоположении целей противника с помощью БПЛА. Однако их и коллег без объяснения причин отправили на смерть в пехотные порядки. Они считают, что это произошло из-за конфликта с начальством, которое «торгует наркотиками, работает на противника и ворует технику». Мужчина ожидал, что не вернется из штурма.

«Я [«Эрнест»] и «Гудвин» на данный момент решили идти, потому что есть присяга, есть родина, есть долг. Такие козлы, пусть они себе живут сами», — сказал военнослужащий.

«Гудвин» обвинил в этом командира Игоря Пузика с позывным «Злой». Наркоторговлей, по его словам, занимаются Сергей Смолкин и его девушка Кристина, а «все командование» имеет процент с этой деятельности. Более того, Пузик с подачи американцев поспособствовал ликвидации «лучшего расчета БПЛА самолетного типа, который исправно поставлял развединформацию».

«Всю информацию, которую мы доставляли, эта информация тормозилась на уровне комполка и начальника штаба и не уходила выше, для того чтобы цели украинской армии не были уничтожены, для того чтобы они продолжали уничтожать наших бойцов, для того чтобы они продолжали наносить удары по территории РФ. Как только внезапно выяснилось, что мы располагаем возможностями предъявлять информацию и выше, пришла команда: «А давайте-ка закопаем «Эрнеста», «Гудвина» и всех, кто к этому причастен», — заявил «Гудвин».

Они также рассказали о воровстве и привели в пример опубликованные Telegram-каналом «КатяВаля» восстановленные коптеры Mavic по цене новых (автор Екатерина Корниенко — жена Пузика).

«Если вы воюете за родину, воюйте за родину, а не за свой карман, *** вы крашеные. Можно понять, что войну надо сначала выиграть, а потом прибыль делить?» — сказал «Гудвин».

Военнослужащий также рассказал, что Пузик сообщал начальству о взятии под контроль населенных пунктов, которые на самом деле не были взяты. Также «Гудвин» обвинил начальника Пузика в контактах с западными разведками.

«Как только он установил свое влияние на Игоря Пузика <...>, Пузик сделал все, чтобы полк перестал эффективно работать. Сейчас полк полностью выводится из Донецка, для того чтобы Игорь Пузик, используя свои коррупционные связи в администрации [главы ДНР Дениса] Пушилина, мог заняться отжимом имущества, которое занимает полк», — сказал «Гудвин».

Котенок отметил, что видео уже передали в компетентные органы и распространили в интернете.

«Если задачи, поставленные президентом в спецоперации, не выполнены до сих пор, знайте, это на совести в том числе тех, кто отправил «Эрнеста» и «Гудвина» на убой, кто запрограммировал их на смерть», — заключил Котенок.

Обвинения отрицают

Telegram-канал «Филолог в засаде» пишет, что «Эрнест» собрал команду профильных специалистов — 29 человек. Вместе они находили и чинили технику, выполняли боевые задачи по разведке. Новый комполк Пузик расформировал коллектив, а во время отпуска «Эрнеста» изъял всю собранную материальную базу. Кроме этого, он велел обращаться за гуманитарной помощью только через свою супругу Екатерину Корниенко (Telergam-канал «КатяВаля»).

После этого шесть человек, в том числе «Гудвин» и «Эрнест», сформировали самостоятельный расчет для дальней разведки. Они работали на Покровском направлении и выявили несколько целей противника: иностранную технику и живую силу. 10 сентября они должны были тестировать оборудование и искать новые цели, но 8 сентября им дали два часа на сборы, а затем отправили в Калиново, якобы из-за нехватки людей.

10 сентября им поставили задачу штурмовать Лесовку, а через три дня группа погибла.

«КатяВаля» утверждает, что военнослужащие были не операторами БПЛА, а снайперами. Кроме этого, полк не штурмует, а стоит в обороне, а приказы отдает не командир полка. Они добавили, что настаивают на проведении проверки. При этом Telegram-канал Glockmeister утверждает, что «КатяВаля» поставляли в полк именно БПЛА.