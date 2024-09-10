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Политика

Россию атаковали 144 беспилотника. Военная операция на Украине, день 930-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 930-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили 144 беспилотника над центральными регионами России. В Раменском в результате атаки загорелись квартиры, пострадали три человека. Газета Bild сообщила, что ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Киеву танковых гаубиц. В Пентагоне полагают, что удержание Красноармейска имеет стратегическое значение для украинской армии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:00

8:46

Временные ограничения вводились ночью в московских аэропортах на фоне атаки беспилотников. Пять самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшихся в Москву, приземлились на запасные аэродромы, сообщает пресс-служба перевозчика.

8:38

Россия не будет вести никаких переговоров с Украиной, пока ее войска находятся на территории Курской области, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24».

8:30

Средства ПВО ночью уничтожили два БПЛА в Тульской области, обломки упали на одном из объектов ТЭК, пострадавших нет, подача ресурса потребителям не нарушена, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности.

8:21

Российские военные уничтожили отремонтированный украинский танк, а также одну боевую бронированную машину и одну пушку противника на Курском направлении, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

8:16

ВСУ не хватает запчастей для западного вооружения, из-за этого они не могут использовать значительную часть поставленных Киеву Германией, Нидерландами и Италией танковых гаубиц, которые выведены из строя, сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на двух командиров украинских артиллерийских подразделений.

8:13

Министерство обороны США полагает, что удержание Красноармейска (украинское название - Покровск) имеет стратегическое значение для ВСУ, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

8:10

8:05

❗️ В результате ночной атаки БПЛА в Раменском загорелись квартиры на 11-12 этажах дома на Спортивном проезде. Погибла 46-летняя женщина, пострадали еще 3 человека, заявил глава Подмосковья Воробьев.

8:03

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских дрона над центральными регионами России, в том числе 20 — над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Еще 72 БПЛА было сбито над Брянской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой областью. Еще один дрон уничтожили над территорией Орловской области.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 930-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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