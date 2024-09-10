Россию атаковали 144 беспилотника. Военная операция на Украине, день 930-й

8:03

Средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 144 украинских дрона над центральными регионами России, в том числе 20 — над Московской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Еще 72 БПЛА было сбито над Брянской областью, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой областью. Еще один дрон уничтожили над территорией Орловской области.