В Москве задержали «наводчика» ВСУ. Он фотографировал здания незадолго до атаки дронов Mash: после атаки БПЛА в Москве задержали предполагаемого наводчика ВСУ

Жителей верхних этажей дома в Раменском отселят из-за удара дрона на время ремонта, они не смогут вернуться к себе еще несколько месяцев. В доме повредило половину квартир, на окнах копоть и повсюду осколки. Baza сообщала о девяти пострадавших, погибла женщина. От удара ей в голову прилетел кирпич, она скончалась на месте. Предполагаемый «наводчик» ВСУ задержан в Москве, сообщает Mash. Что известно о последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».

После атаки дронов ВСУ в Москве задержали гражданина Узбекистана, подозреваемого в подготовке ударов, сообщает Mash.

«За несколько дней до сегодняшней массированной атаки украинцев он фотографировал военкомат Люберец и еще несколько административных зданий в столице и области», — говорится в сообщении Telegram-канала.

В телефоне подозреваемого нашли фотографии и видео военкоматов в Кузьминках, Люберцах, здания Объединенного военного комиссариата Замоскворецкого и Останкинского района, а также гособъектов в Мещанском районе Москвы. Фотографий Раменского, куда пришелся основной удар, у подозреваемого не было.

«На допросе выяснилось, что все материалы он отправлял некоему Раджабу М., которого он не знает — познакомился в соцсетях. Переписывался с ним в WhatsApp и Telegram. В мессенджерах сидел с фейкового аккаунта с именем Абу Сумая. Заявил, за фоточки и видосики ему предлагали n-сумму денег», — пишет Mash.

Возбужденены уголовные дела по статям «Организация деятельности террористической организации» и «Содействие террористической деятельности», сообщает Mash.

Разрушена половина квартир

Из-за повреждений, которые получила жилая многоэтажка в Раменском в результате налета беспилотников, жильцы 9-13 этажей смогут вернуться в свои квартиры лишь через несколько месяцев, сообщил гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Валерий Николов.

«У нас абсолютно точно будут подлежать отселению 9, 10, 11, 12 и 13 этажи, я назвал этажи, которые подлежат отселению. Из этих квартир вам администрация поможет вынести всю мебель… в эти квартиры заселение будет невозможно в течение двух-трех месяцев, пока будут проводиться работы по восстановлению дома», — сказал Николов (цитата по РИА Новости).

Он добавил, что все ремонтные работы в доме будут проводиться без соблюдения режима тишины.

Для семей, лишившихся жилья, власти Подмосковья предложат гостиницу, съемное жилье или денежную компенсацию, сообщил Андрей Воробьев, пообещав компенсировать «все расходы».

По его словам, у дома в Спортивном проезде повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. Повреждения получили квартиры на нескольких этажах, окна и стены покрыты копотью.

Жители квартир, расположенных ниже шестого этажа поврежденного дома, а также дома на Высоковольтной улице уже смогли зайти в свои квартиры, сообщает РИАМО.

Было много крови

В доме в Спортивном проезде в результате атаки погибла 46-летняя Зинаида Узуналиева, уроженка Волгограда, работавшая охранником в Большом театре, сообщает V1.ru.

По данным канала SHOT, Зинаида была сотрудницей столичного ЧОП «Карат-Ц», которое занимается охраной звезд шоу-бизнеса, театров и концертов. В Подмосковье она переехала несколько лет назад — до этого женщина жила в Волгоградской области.

В ночь атаки БПЛА Узуналиева приехала ночевать в дом, попавший под удар.

«Около четырех утра прогремел взрыв. Разбились стекла, начался пожар. Я проснулась и с ужасом посмотрела на Зину, так как она была без сознания. Ей прямо в голову прилетел кирпич. Было много крови, она была мертва. Я поняла, что никак не смогу ее спасти, поэтому побежала выламывать двери, которые были заблокированы», — рассказала изданию MSK1.ru пострадавшая.

Одного мужчину отправили вертолетом в столичный НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

«Он находится в экстренной реанимации. Состояние его на данный момент стабильное. Мы проводим некоторые обследования и оказываем всю необходимую помощь», — сообщил директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Пострадавший — 25-летний Николай, который при ударе беспилотника получил черепно-мозговую травму и гематомы.

«Его зацепило взрывной волной на улице», — пояснил глава Подмосковья.

Губернатор выложил в своем Telegram-канале видео посещения пострадавшего в больнице Раменского.

«Угрозы жизни нет, слава богу. На свадьбу приеду к вам», — пообещал Воробьев, держа за руку пострадавшего.

Второй пострадавший мужчина остался в больнице Раменского округа.

«Попал практически в эпицентр удара. Он в тяжелом состоянии с множественными ранами и переломом стопы, сотрясением мозга», — рассказал Воробьев.

В Раменской больнице сообщили, что состояние пациента «тяжелое, но стабильное, без ухудшений».

По данным издания Baza, всего в больницу доставили девять человек. Из многоэтажки в Спортивном проезде госпитализировали двух женщин и мужчину.

Участник группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков), чья квартира также пострадала, показал разрушения от удара. В его жилье выбиты окна и поврежден балкон, повсюду лежат осколки стекла.

«Моя самая первая квартира. Я давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь», — поделился рэпер. По его словам, атака произошла около 2:30–2:40 мск.

«Взрывов шесть я слышал», — добавил Брутто.

В Кремле заявили, что последние удары с применением беспилотников по российским городам не были вызваны военной необходимостью.

«Никак нельзя ассоциировать с военными действиями ночные удары по жилым кварталам. Киевский режим продолжает демонстрировать свою сущность», — сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.