«Очень боялись за жизнь»: Россию атаковали 144 беспилотника

За ночь над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника, 72 из них – над Брянской областью, 20 – над Московской. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки, погибла женщина. SHOT сообщил о 13 пострадавших. Жильцов ближайших домов эвакуировали, они смогут вернуться в свои квартиры не раньше вечера. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В Минобороны сообщили, что за ночь дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотника самолетного типа над девятью российскими регионами.

По информации ведомства, 72 беспилотника сбили над Брянской областью, 20 — над Московской, 14 — над Курской, 13 — над Тульской, восемь — над Белгородской, семь — над Калужской, пять — над Воронежской, четыре — над Липецкой и один — над Орловской.

Следственный комитет России после атаки возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Хронология атаки

По данным Telegram-канала Mash, в ночь с 9 на 10 сентября произошла одна из самых массированных атак украинских БПЛА. Предварительно, Вооруженные силы Украины использовали дроны «Лютый».

Первый беспилотник заметили в Люберцах в 02:20 мск, затем дроны появились в Жуковском. Около 03:00 мск аэропорт Внуково ограничил работу из-за угрозы атаки БПЛА, самолеты стали переправлять в другие авиагавани. Еще через полчаса беспилотник вновь уничтожили в Жуковском.

Примерно в то же время появились сообщения о дронах из Брянской и Калужской областей. В период с 02:00 до 04:00 мск российские системы ПВО сбили как минимум 70 украинских беспилотников.

В 04:47 в Подмосковье уничтожили еще 11 украинских дронов. Один из них попал в 11 этаж жилого дома в Раменском, там начался пожар, который перекинулся и на 12 этаж. Затем еще один дрон ВСУ ударил по второй многоэтажке в городе.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале подтвердил информацию МО о 72 сбитых беспилотниках. По его словам, пострадавших и разрушений в регионе нет.

Один человек погиб

Самая сложная ситуация сложилась в Раменском. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один беспилотник попал в многоквартирный дом на Спортивном проезде, второй — в дом на Высоковольтной улице.

Во время атаки беспилотника и последующего пожара на Спортивном проезде пострадали три человека, их доставили в Раменскую больницу. 46-летняя женщина погибла. Изначально глава региона сообщал о гибели девятилетнего ребенка, но это информация не подтвердилась. На Высоковольтной улице пострадал один человек.

Воробьев добавил, что в доме на Спортивном проезде повреждены обшивка, межкомнатные перегородки и оконные проемы, несущие конструкции остались целы. В подъезде, в который попал беспилотник, пострадали 54 квартиры из 102.

На Высоковольтной улице загорелись пять балконов, однако на квартиры огонь не распространился. Обломки беспилотника оказались во дворе дома, из-за чего эвакуировали жителей соседних домов. Сейчас специалисты разминируют остатки БПЛА.

«У обоих домов продолжают работать все оперативные службы. Около восьми вечера МЧС сообщит, когда можно будет попасть с квартиры. Постараемся дать эту информацию раньше. Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — заявил Воробьев.

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По словам губернатора, 43 жителя заселили в пункты временного проживания, их накормили.

SHOT пишет, что в Раменском пострадали 13 человек, один из них находится в тяжелом состоянии: у него открытая черепно-мозговая травма и множественные ранения ног.

По данным Mash, обломки беспилотника также упали на взлетно-посадочную полосу аэропорта Жуковский и около детского сада в Кашире, где повредили фасад здания. Кроме того, из-за обломков перекрыли движение на Каширском шоссе.

В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском вводились временные ограничения на вылет и прилет самолетов, на данный момент они отменены. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли 48 рейсов, сообщили в Росавиации. Также временно не работал аэропорт Казани, сейчас он функционирует в штатном режиме.

«Люди боялись, дети плакали»

Жительница дома на Спортивном проезде в Раменском Валерия рассказала РИА Новости, что ее семья проснулась в 04:10 мск от прилета беспилотника. Заметив дым, идущий из первого подъезда, отец девушки вышел на улицу и попытался помочь эвакуировать людей, однако попасть в пострадавшие квартиры было сложно из-за пожара. Когда сама Валерия вышла на улицу, раздался еще один взрыв — беспилотник попал в дом напротив.

«Когда мы уже хотели обратно в дом зайти, нам сказали никуда не заходить, даже на территорию нашего жилого комплекса. Даже тем, кто живет не в первом подъезде <...> Мы очень все испугались, очень мы переволновались, потому что очень боялись за свою жизнь, за жизни людей, которые там были», — добавила девушка.

Житель дома на Высоковольтной улице Александр заявил SHOT, что чудом спасся во время атаки. Мужчина проснулся после удара первого беспилотника по соседнему дому и успел встать с кровати, когда второй БПЛА попал уже в его здание. В это время на кухне в его квартире загорелся балкон, а кровать засыпало осколками. Сейчас жилая площадь завалена обломками, балкон полностью сгорел.

Также очевидцем атаки стал музыкант группы «Каспийский груз» Тимур Одилбеков. Он рассказал, что приехал в свою квартиру в Раменском переночевать, а через несколько часов в дом врезался беспилотник. Взрывной волной в квартире выбило стекла.

Как рассказала «Газете.Ru» жительница одного из пострадавших домов Евгения (имя изменено), люди были напуганы, однако давки при эвакуации не было.

«Я выбежала в спальных штанах, в пижаме, даже не успела ничего надеть. Собаку в подмышку и все побежали, потому что было, конечно, страшно. Мы спускались по лестнице через эвакуационный выход. Люди боялись, дети, может, где-то плакали, конечно, но особо не было толкучки никакой», — сказала она.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «СоловьевLive» выразила поддержку пострадавшим жителям Раменского. Она добавила, что Москва подготовит политическую оценку происходящего и сообщит об этом международным организациям.