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«Дым и гарь»: последствия удара БПЛА по Раменскому

Минобороны: 144 БПЛА уничтожены и перехвачены над девятью регионами РФ

Украинские беспилотники атаковали девять регионов России. Всего, по данным Минобороны, над страной сбили или перехватили 144 дрона, из них 20 — над Московской областью. Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в Раменском в результате атаки пострадали многоквартирные дома.

В многоэтажке на Спортивном проезде начался пожар — загорелись квартиры на 11-12 этажах. По словам Воробьева, в доме повреждены обшивка, межкомнатные перегородки и оконные проемы, несущие конструкции не пострадали.

«Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102», — заявил глава региона.

Также пострадал дом на Высоковольтной улице: повреждена квартира на девятом этаже, удар пришелся на пять балконов — они загорелись, но на жилые помещения огонь не распространился. Возле многоэтажки найдены обломки беспилотника, власти эвакуируют жителей пяти ближайших домов. По данным РЕН ТВ, в пункте временного размещения на Высоковольтной улице находятся более 100 человек.

«Спали, хлопок. В 04.15 [мск] где-то я соскочила от взрыва конкретно в нашем доме. Потом дым, гарь, сирены, пожарная сигнализация сработала», — рассказала РИА Новости жительница одного из пострадавших домов.

На место падения обломков БПЛА прибыли следователи, там же работают экстренные службы. По словам Воробьева, эвакуированные жители смогут вернуться домой не раньше 20.00 мск.

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