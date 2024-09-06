Без американской помощи и аналогичной помощи ЕС киевскому режиму ни о каких операциях в регионах РФ, терактах речи бы не было, заявила в интервью RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
ВСУ применили французские самоходные установки Caesar в Курской области, одна из них была уничтожена артиллеристами ВС РФ, сообщили в МО РФ.
В отношении спортсменов, которые оказывают Украине финансовую помощь, не может быть какой-то терпимости или понимания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ВЭФ.
Российские военные выжигают подразделения ВСУ на Кореневском направлении в Курской области, сообщил Алаудинов.
РФ готова завершить проведение специальной военной операции на Украине, когда сумеет добиться своих целей, заявил в интервью ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Средства ПВО уничтожили утром БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области — Минобороны
ВСУ ежедневно перебрасывают подразделения под Курскую область, но продолжают нести потери, сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Украина до сих пор не может понять и установить причину падения F-16 и гибели пилота, пишет The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на чиновника пишет, что российская ракета взорвалась возле самолета F-16 незадолго до того, как он скрылся с радаров. Взрыв мог его повредить или заставить пилота маневрировать слишком низко над землей, что привело к катастрофе.
На фоне этого западные официальные лица обсуждают целесообразность решения Украины задействовать истребители F-16 в бою спустя всего несколько недель после их получения, а также под руководством пилотов, не успевших получить достаточно опыта полетов на нем, сообщает WSJ.
По словам одного из источников издания, занимающего высокий пост в Пентагоне, пока нет планов по изменению текущей программы обучения украинских пилотов, но «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события».
ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в ДНР, сообщили в Минобороны.
Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО по контракту на около $213 млн, говорится в заявлении британского минобороны. Ожидается, что первая партия будет поставлена до конца этого года.