Лондон поставит Киеву 650 ракет для ПВО. Военная операция на Украине, день 926-й

8:14

Украина до сих пор не может понять и установить причину падения F-16 и гибели пилота, пишет The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на чиновника пишет, что российская ракета взорвалась возле самолета F-16 незадолго до того, как он скрылся с радаров. Взрыв мог его повредить или заставить пилота маневрировать слишком низко над землей, что привело к катастрофе.

На фоне этого западные официальные лица обсуждают целесообразность решения Украины задействовать истребители F-16 в бою спустя всего несколько недель после их получения, а также под руководством пилотов, не успевших получить достаточно опыта полетов на нем, сообщает WSJ.

По словам одного из источников издания, занимающего высокий пост в Пентагоне, пока нет планов по изменению текущей программы обучения украинских пилотов, но «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события».