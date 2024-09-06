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Политика

Лондон поставит Киеву 650 ракет для ПВО. Военная операция на Украине, день 926-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 926-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове и Киевской области. ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в ДНР. Украина до сих пор не может установить причину падения F-16, пишет The Wall Street Journal. Великобритания поставит Украине дополнительно 650 многоцелевых ракет Martlet для укрепления ПВО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:28

Без американской помощи и аналогичной помощи ЕС киевскому режиму ни о каких операциях в регионах РФ, терактах речи бы не было, заявила в интервью RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

9:20

ВСУ применили французские самоходные установки Caesar в Курской области, одна из них была уничтожена артиллеристами ВС РФ, сообщили в МО РФ.

9:07

В отношении спортсменов, которые оказывают Украине финансовую помощь, не может быть какой-то терпимости или понимания, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях ВЭФ.

8:53

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщило украинское издание «Общественное».

8:44

Российские военные выжигают подразделения ВСУ на Кореневском направлении в Курской области, сообщил Алаудинов.

8:35

8:29

РФ готова завершить проведение специальной военной операции на Украине, когда сумеет добиться своих целей, заявил в интервью ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

8:24

Средства ПВО уничтожили утром БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области — Минобороны

8:20

Взрывы произошли в Киевской области, сообщил украинский телеканал ICTV.

8:17

ВСУ ежедневно перебрасывают подразделения под Курскую область, но продолжают нести потери, сообщил замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

8:14

Украина до сих пор не может понять и установить причину падения F-16 и гибели пилота, пишет The Wall Street Journal. Издание со ссылкой на чиновника пишет, что российская ракета взорвалась возле самолета F-16 незадолго до того, как он скрылся с радаров. Взрыв мог его повредить или заставить пилота маневрировать слишком низко над землей, что привело к катастрофе.

На фоне этого западные официальные лица обсуждают целесообразность решения Украины задействовать истребители F-16 в бою спустя всего несколько недель после их получения, а также под руководством пилотов, не успевших получить достаточно опыта полетов на нем, сообщает WSJ.

По словам одного из источников издания, занимающего высокий пост в Пентагоне, пока нет планов по изменению текущей программы обучения украинских пилотов, но «катастрофа показала, что происходит, когда пытаешься торопить события».

8:10

8:09

Взрыв произошел в Харькове, сообщило украинские издание «Новости.Live»

8:05

ВС РФ уничтожили самоходную артиллерийскую установку Caesar ВСУ в районе Цукурино под Селидово в ДНР, сообщили в Минобороны.

8:03

Великобритания направит Украине 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки ПВО по контракту на около $213 млн, говорится в заявлении британского минобороны. Ожидается, что первая партия будет поставлена до конца этого года.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 926-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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