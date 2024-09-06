«Бородачи в тапочках» остановили колонну бойцов СВО и угрожали им оружием В России потребовали наказать «бородачей в тапочках», напавших на бойцов СВО

Неизвестные «бородачи в тапочках» блокировали колонну участников СВО из бригады «Эспаньола» в ДНР. Они угрожали военным оружием и представлялись сотрудниками силовых структур: Росгвардии, спецназа «Ахмат» и военной комендатуры, а предводитель нападавших назвал себя «Юнусом братом Адама». По заявлению «Эспаньолы», конфликт произошел из-за дорожного инцидента — якобы бойцы подразделения пропустили машину «бородачей» «без должного уважения». Бригада уже пожаловалась в СК.

Нападение на участников СВО

Неизвестные остановили колонну бригады «Эспаньола» (добровольческое подразделение, сформированное в 2022 году из футбольных фанатов, изначально входило в бригаду «Восток» Александра Ходаковского) в зоне проведения военной операции на Украине и угрожали военным оружием. Об этом сама бригада сообщила в Telegram.

По заявлению «Эспаньолы», инцидент произошел в районе Углегорска Донецкой народной республики 3 сентября, когда участники СВО двигались на ротацию на линию боевого соприкосновения, однако их движение заблокировали «вооруженные лица на четырех авто».

«Из блокировавших нашу колонну в районе Углегорска автомобилей без номеров (на некоторых были номерные рамки «ФСБ») <...> вывалили и пытались дерзить нашим бойцам непонятные вооруженные автоматическим оружием бородачи в штатском (некоторые и вовсе в тапочках)», — сообщила бригада.

Нападавшие представились «кто сотрудниками Росгвардии, кто военной комендатурой, кто прокуратурой, кто «Ахматом», а кто — Следственным комитетом», однако не предъявили никаких документов и не назвали причин остановки колонны. Вместо этого они выкрикивали «бессвязные угрозы и оскорбления» и «всячески провоцировали бойцов на конфликт», сообщили в подразделении.

Военные, по заявлению «Эспаньолы», действовали по инструкциям: привели оружие в боеготовность, покинули транспорт и заняли огневые позиции. «Бородатые сотрудники «спецназа в тапочках» столпилось тучным стадом среди машин, в то время как наши парни рассредоточились и взяли на контроль оппонентов», — рассказали представители добровольческого формирования. При этом по данному еще в момент формирования бригады приказу командира военные могли открыть огонь на поражение в случае реальной угрозы.

На видеозаписи, опубликованной бригадой, видно заблокировавшие микроавтобус военных черные автомобили без номеров, а также бородатых мужчин с оружием. Также на видео попали сами военные из «Эспаньолы», занявшие боевые позиции с автоматами в руках. На фоне записи слышны громкие крики конфликтующих сторон.

«Когда замаячила угроза реального вооруженного конфликта <...> старший из этих циркачей, представившийся, как «Юнус брат Адама», заявил, что «ловить тут нечего» и, дерзко оставив контактный номер, умчал вместе со всей своей труппой», — говорится в заявлении подразделения.

Впоследствии выяснилось, что причиной конфликта стал случившийся ранее дорожный инцидент. Тогда в окрестностях Харцызска автомобиль марки Kia без номеров подрезал через встречную полосу колонну бойцов «Эспаньолы», едва не создав аварийную ситуацию. «По мнению нападавших, их машину пропустили без должного уважения, в то время как галдел «спецназ в тапочках»: они «за вас, за Россию» воюют», — заявили в бригаде.

«Это уже край»

Представители «Эспаньолы» обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с жалобой на «нападение по национальному признаку» и помехи в боевой работе.

«Это в определенной степени уже край. Дальше уже некуда, они мешают нам работать», — подчеркнули в подразделении.

При этом в «Эспаньоле» заверили, что сами «обязательно разберутся» в ситуации и «примут меры на будущее». Военные уже подготовили рапорты, к разбирательствам планируется привлечь следственные органы, в том числе и гражданские, так как бойцы «до сих пор не уверены», что нападавшие были военными или принадлежали к силовым структурам.

Позднее российский Telegram-канал «Два майора» заявил о необходимости проанализировать действия «бородачей в тапочках» и дать им правовую оценку. Автор канала выразил непонимание, почему «люди в гражданских тапках» размахивают оружием и на каком основании они «остановили марш воинского подразделения». Он призвал установить личности «бородатых вооруженных людей», ехавших на машинах с проблесковыми маячками без номеров, а также потребовал от старшего из «бородачей» записать видео с извинениями.

«А теперь эмоционально к конкретно этим бузотерам. Бараны вы. Вы своим зарвавшимся поведением, недопустимым для воина, сами даете даже не поводы, а причины думать многим людям плохо даже <…> не о вас, а о [главе Чечни] Рамзане Ахматовиче Кадырове, у которого недавно гостил верховный», — обратился к нападавшим автор Telegram-канала.

Следственный комитет пока никак не отреагировал на обращение «Эспаньолы».