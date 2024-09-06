«Кто-то сделал вброс»: жена Стрелкова опровергла его отправку на СВО Жена Стрелкова Регинская опровергла его освобождение для отправки на СВО

Супруга Игоря Стрелкова, осужденного по статье о призывах к экстремизму из-за постов в Telegram, опровергла слухи о его отправке на СВО. Защита экс-министра обороны ДНР также не подтвердила эту информацию. О решении освободить Стрелкова из колонии для участия в спецоперации сообщил SHOT. Канал утверждал, что такого исхода для экс-министра добились его адвокаты. Стрелкова приговорили к четырем годам лишения свободы в январе 2024 года. Он отбывает наказание в Кировской области и должен выйти чуть более чем через год.

Жена осужденного экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина) Мирослава Регинская назвала «вбросом» сообщения о том, что ее супруг отправляется в зону проведения военной операции на Украине.

«Это вброс, не является действительностью. Кто-то сделал вброс», — сказала Регинская «Газете.Ru».

Впоследствии она также написала в своем Telegram-канале, что ни защита, ни семья Стрелкова ничего не знают о его предполагаемом освобождении из колонии.

«Как русский офицер и патриот Игорь неоднократно заявлял о желании служить Отечеству. Но, подчеркиваю, никакой информации о возможности его отправки на фронт на данный момент нет, а его «экстремистская» статья не предполагает такой возможности», — заявила супруга Стрелкова.

При этом адвокат Стрелкова Александр Молохов сказал «Газете.Ru», что воздержится от комментариев, «чтобы не навредить» своему подзащитному. «Это слухи, ни опровергнуть, ни подтвердить это я не могу. Официального подтверждения этой информации нет, поэтому давайте дождемся. Я привык верить бумагам», — сказал он.

Об отправке Стрелкова в зону СВО утром 6 августа написал Telegram-канал SHOT. По его данным, адвокаты осужденного экс-министра смогли добиться его освобождения из колонии в обмен на службу в армии. Утверждалось, что защитникам Стрелкова удалось получить соответствующее разрешение от всех профильных ведомств, и «остался лишь ряд формальностей».

28 августа Регинская сообщила, что администрация колонии ИК-5, в которой отбывает заключение бывший глава Минобороны ДНР, «повесила» на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. По словам супруги Стрелкова, таким образом администрация пыталась помешать ему выйти на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), на которое он планировал подавать в ближайшее время.

При этом на следующий день управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Кировской области опровергло информацию о признании осужденного экс-министра склонным к побегу. Еще через день SHOT со ссылкой на адвоката сообщил, что статус со Стрелкова «сняли».

Дело экс-министра обороны ДНР

Стрелкова арестовали в июле 2023 года. Материалы дела засекретили. При этом известно, что заявление против него написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля. Гиркина обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram.

Как установило следствие, в одном посте Стрелков писал, что в Крыму якобы хотели сдать полуостров врагу, в другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

Адвокат Гаджи Алиев в конце июня сообщил, что Стрелков должен выйти из колонии приблизительно через полтора-два года. По словам адвоката, бывший министр обороны ДНР провел в следственном изоляторе почти год, а день нахождения в СИЗО засчитывается за полтора.