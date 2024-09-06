«Враг поумнел»: что происходит в Курской области спустя месяц с вторжения ВСУ Командир «Ахмата» Алаудинов со смехом рассказал, как ВСУ сбили российский дрон

Операция ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. Российское Минобороны заявило, что Украина потеряла в регионе более 10 тыс. военнослужащих. О больших потерях ВСУ регулярно сообщает и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. В одном из недавних сообщений он не смог сдержать смех, рассказывая о неудачной для ВСУ атаке российского БПЛА. На Украине же операцией довольны. «Абсолютно все цели... реализуются», — заявил президент Владимир Зеленский.

Российские военные продолжают «выжигать» подразделения Вооруженных сил Украины в Курской области, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. По его словам, в регионе выстроена устойчивая оборона.

«Противник пытается где-то шкрябаться, что-то делать, но у него это не получается», — рассказал Алаудинов. По его оценке, на Курском направлении ВСУ несут «очень большие» потери.

«Противник ежедневно затаскивает сюда все новые и новые силы», — добавил командир спецназа «Ахмат» и отметил, что ВСУ стали терять в регионе меньше техники.

«Враг уже поумнел, — поясняет генерал-майор. — Он знает, что кататься на наших улицах не нужно. Даже на велосипедах. Не надо летать. Даже на «Баба-Ягах».

По словам Алаудинова, вычислить технику ВСУ становится все сложнее.

«Сегодня все подразделения находились в активных поисках танков, бронированной техники, так ничего и не нашли. Противник заныкался очень знатно. За неимением этого всего сегодня ребята выбили одну артиллерийскую установку М-777, три миномета, отряд Аида сбил две «Бабы-Яги» (тяжелый дрон ВСУ. – «Газета.Ru). Отряд Каштана проконтролировал, куда прилетает «Баба-Яга» и сжег весь расчет в пух и прах», — рассказал Алаудинов.

Отряд под руководством командира с позывным Каштан потерял один из беспилотников.

«Полетели они уничтожать противника на одну точку, противник сбил беспилотник Каштана. Этот беспилотник так удачно на них упал, что там у них все сгорело. Ужас! — засмеялся Алаудинов. — Им было бы лучше его не сбивать, потому что он слишком точно сбился».

Накануне Минобороны РФ сообщало, что за сутки на Курском направлении ВСУ потеряли до 370 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Всего за время боевых действий на территории РФ ВСУ потеряли более 10 тыс. человек и 783 единицы бронетехники, утверждают в оборонном ведомстве.

Накануне свое видение ситуации в российском приграничье изложил президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

По его словам, ВС РФ «стабилизировали ситуацию» и начали «постепенно выдавливать» ВСУ с приграничных территорий.

Цель ВСУ под Курском — «заставить нас нервничать, суетиться, перебрасывать войска», и остановить наступление в Донбассе, «освобождение которого является первоочередной целью», считает Верховный главнокомандующий.

«Получилось или нет? Нет, у противника ничего не получилось», — сказал Путин.

Украинцы довольны

В Киеве считают, что операция позволила провести крупнейшее «пополнение обменного фонда» с одного направления.

«Абсолютно все цели, поставленные перед нашей операцией «Курск», реализуются», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Успешной операцию назвал и главком ВСУ Александр Сырский.

«Она уменьшила угрозу наступления противника. Мы помешали им действовать. Мы перенесли боевые действия на территорию противника, чтобы он почувствовал то, что мы чувствуем каждый день», — сказал Сырский в интервью CNN.

По его словам, основные цели ВСУ под Курском — не дать России использовать регион в качестве плацдарма для нового наступления, оттянуть подразделения ВС РФ из других районов, создать зону безопасности и предотвратить обстрелы украинских территорий, взять военнопленных и поднять моральный дух украинцев.