«Генерал, но это же неправда». Как Сырский придумал новую версию атаки на Курскую область Полковник Ходаренок назвал ложью заявления Сырского в интервью CNN

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Александр Сырский дал большое интервью телеканалу CNN. В нем Сырский раскрыл смысл наступления ВСУ в Курской области, рассказал, какие трудности испытывает ВСУ и в чем украинская армия уступает российской. С главными целями выступления украинского военачальника разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Выступать на страницах западных средств массовой информации — старая добрая традиция украинских главнокомандующих. Там они выясняют отношения, жалуются на жизнь, озвучивают свои просьбы и пожелания.

Но если разбираться по сути, сами по себе подобные интервью и статьи генералов ВСУ (воюющей страны, заметим) абсолютно неуместны в период ведения военных действий.

Представим себе только на минуту, если бы с подобным интервью в разгар Курской битвы выступил бы начальник Генерального штаба Красной Армии Маршал Советского Союза Александр Василевский и поделился своими соображениями о ходе и исходе этой стратегической операции.

Такое, согласитесь, и вообразить-то невозможно. Да и в целом — публичные выступления высших военных руководителей в ходе вооруженной борьбы сегодня относятся к жанру, который освоили только украинские генералы.

Вообразим, генерал Александр Сырский в своем интервью CNN дал точный анализ обстановки, рассказал, как он будет решать задачу разгрома вклинившихся в его оборону группировок российских войск, как будет вести борьбу за удержание тактической зоны обороны, как и где будет наносить контрудары. При этом бы прояснил, какие войска и силы будут привлекаться для решения этих задач.

Однако всего этого главнокомандующий ВСУ озвучить по определению не может. То есть ему приходится выступать по большей части не как военному, а как политику.

И его задача (а наверняка основные тезисы его выступления согласовывались с политическими руководством в Киеве) в интервью сводится сугубо к информационному противоборству и выставлению противника в невыгодном свете.

Новая версия о Курской области

Сырский и действовал именно в этом ключе. В самом начале своего интервью генерал заявил, что «Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области еще до неожиданного вторжения Киева через границу».

К слову говоря, до этого момента военно-политическое руководство в Киеве несколько раз меняло свою точку зрения по поводу этого вторжения. К примеру, ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк называл политическими целями нападения ВСУ в Курской области перенос боевых действий на территорию России, а также нанесение публичного удара Кремлю.

Слов о том, что «Россия планировала начать новую атаку на Украину из Курской области», в заявлении Подоляка не было. Да как-то и не приходится сомневаться, что текст его выступления был одобрен и завизирован президентом Украины Владимиром Зеленским. И вдруг — поворот чуть ли не на 180 градусов в выступлении Сырского.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский 19 августа назвал целью вторжения ВСУ в Курскую область создание буферной зоны. О том, что Россия собирается вторгнуться на Украину с территории этого региона, он и не упоминал. Все-таки политикам и военным в Киеве надо было как-то договориться о «генеральной линии партии».

close Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Спутниковый снимок поврежденного пограничного перехода в районе города Суджи



Курская область, Россия 6 августа 2024 года Поврежденное здание в городе Судже после ночного интенсивного обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.



г. Суджа, Курская область, Россия. 6 августа 2024 г. Полную галерею можно посмотреть

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И теперь собственно о вторжении ВСУ. Генерал Сырский об этом в деталях, естественно, не рассказал, хотя все эти вопросы были исключительно, что называется, по его кафедре. Вторжение в Курскую область со стороны ВСУ осуществили небольшие мобильные подразделения, которые в полном объеме воспользовались фактором внезапности.

А Сырский рассказал, что ВС РФ готовились к проведению наступательной операции. В этом случае территория Курской области рассматривалась бы российским командованием как плацдарм для наступления.

Тогда при вторжении ВСУ должны были обнаружить как минимум многочисленные части и соединения ВС РФ, развернутые в исходных районах для перехода в наступление, и готовые к наступательной операции запасы материальных средств.

Но если обратить внимание на то, о чем в те дни сообщало руководство ВСУ, то не было даже намеков на нечто подобное. Иными словами, все сказанное Александром Сырским по этому поводу — ложь, и ложь достаточно неуклюжая.

Все его заявления о готовящейся наступательной операции ВС РФ с территории Курской области никакими фактами не подтверждаются. Смелости у ведущей CNN сказать Сырскому — «генерал, но это же неправда», по всей видимости, не хватило.

«Итоги подводить рано»

Далее в своем интервью генерал Сырский изложил основные цели операции в Курской области, которые сводились к следующему: не дать России использовать Курск в качестве плацдарма для нового наступления, отвлечь силы Москвы от других районов, создать зону безопасности и не допустить обстрелов гражданских объектов через границу, захватить военнопленных и поднять моральный дух украинских войск и страны в целом.

И тут практически все в словах генерала не соответствует действительности. Курск, как уже сказано, не был плацдармом для наступления. ВС РФ для срыва вторжения ВСУ в этот регион не прибегали к масштабным перегруппировкам войск и нажим российской армии на других направлениях отнюдь не ослабел. Никакой зоны безопасности в результате вторжения ВСУ в российский регион не создано (Полтавы в этом плане Сырскому, видимо, недостаточно). Обстрелов сугубо гражданских объектов российская армия не вела и ранее.

Что касается захвата пленных и поднятия морального духа ВСУ и населения Украины, то тут с чем-то согласиться можно. Однако количество пленных относительно невелико (и большая часть из них уже обменена), а что до поднятия морального духа ВСУ, то ситуация с Курской областью, что называется, еще в развитии, итоги и черту под этими событиями подводить еще рано.

«Старые песни о главном»

Что касается якобы остановки российского наступления в районе Покровска и заявления Александра Сырского «за последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр на Покровском направлении. Другими словами, наша стратегия работает», то, опять-таки, не слишком ли генерал торопится с окончательными выводами из оценки обстановки? Потом ведь неловко может получиться.

Ну и наконец старые песни о главном. Сырский сказал, что «у противника есть преимущество в авиации, в ракетах, в артиллерии, в количестве расходуемых боеприпасов, конечно, в живой силе, танках, боевых машинах пехоты».

А это, в свою очередь, заставляет «Украину стать умнее и эффективнее в ведении войны» и «мы не можем воевать так, как они, поэтому мы должны использовать, прежде всего, максимально эффективный подход, применять свои силы и средства с максимальным использованием особенностей рельефа местности, инженерных сооружений, а также использовать техническое превосходство».

В общем, тут все как обычно, все как уже было и ранее: мы умные (и я особенно), а они дураки, и российская армия не имеет в своем распоряжении ничего, кроме превосходства в силах и средствах.

Но некоторые недостатки генерал Сырский в Вооруженных силах Украины все же отметил. К примеру, «не все новые солдаты готовы сражаться и регулярно покидают свои позиции», «войска отправляются на поле боя, не получив должной подготовки». Ну, разве что не сказал о масштабах подобных явлений.

Зачем главнокомандующий Вооруженными силами Украины дал это интервью? По словам Сырского, «задержки с военной помощью США действительно привели к серьезным неудачам на поле боя и падению морального духа, и эта проблема все еще актуальна». То есть опять традиционное украинское — дайте, дайте, дайте.

В конце Сырский озвучил и мечту военно-политического руководства в Киеве — «вместе мы сильнее. Вместе мы можем победить». То есть команде Владимира Зеленского очень хотелось бы, чтобы в этот вооруженный конфликт тем или иным способом был вовлечен коллективный Запад. А вот он-то как раз и делает все возможное, чтобы от подобной роли по максимуму уклониться.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).