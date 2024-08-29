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Политика

ЦРУ контактирует с Киевом по операции в Курской области . Военная операция на Украине, день 917-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 917-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили шесть дронов ВСУ над Крымом, Брянской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. Глава офиса Зеленского Ермак и министр обороны Украины Умеров на встрече с представителями администрации Байдена планируют убедить снять ограничения на удары дальнобойным оружием США вглубь РФ. ЦРУ контактирует с Киевом для обсуждения операции ВСУ в Курской области, заявил замдиректора ЦРУ Коэн. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:02

В Сумской области прогремели взрывы, сообщило агентство ТСН.

8:58

В Киевской области вновь прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

8:42

8:36

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, и допустил, что город будет взят под контроль войсками РФ.

8:21

Пожар возник на одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов, сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.

8:16

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

8:03

Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 августа отражали атаку над тремя регионами, сообщило Минобороны России. Три беспилотника сбиты над республикой Крым, два — над Брянской областью и один — над Белгородской. Кроме того, с 1:55 до 2:20 в Черном море были уничтожены три безэкипажных катера.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 918-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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