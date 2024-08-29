ЦРУ контактирует с Киевом по операции в Курской области . Военная операция на Украине, день 917-й

8:03

Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 августа отражали атаку над тремя регионами, сообщило Минобороны России. Три беспилотника сбиты над республикой Крым, два — над Брянской областью и один — над Белгородской. Кроме того, с 1:55 до 2:20 в Черном море были уничтожены три безэкипажных катера.