ЦРУ контактирует с Киевом по операции в Курской области . Военная операция на Украине, день 917-й

Заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн признал, что российские силы продвигаются в направлении Красноармейска (украинское название — Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР, и допустил, что город будет взят под контроль войсками РФ.
Пожар возник на одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов, сообщил глава администрации Черкасской области Игорь Табурец.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе проведут встречу с представителями администрации президента США Джо Байдена в попытке убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 августа отражали атаку над тремя регионами, сообщило Минобороны России. Три беспилотника сбиты над республикой Крым, два — над Брянской областью и один — над Белгородской. Кроме того, с 1:55 до 2:20 в Черном море были уничтожены три безэкипажных катера.