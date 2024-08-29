В Вашингтон на согласование везут список приоритетных целей на территории России Ермак и Умеров едут в США убедить Байдена снять ограничения на удары по России

На этой неделе Андрей Ермак и Рустем Умеров поедут в Вашингтон. Они должны убедить администрацию Джо Байдена снять ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь России. Тем временем ЦРУ признало, что обсуждает с Киевом действия ВСУ в Курской области, а СМИ рассказали о передаче украинской стороне спутниковых снимков американской разведки.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров на этой неделе встретятся с представителями администрации Джо Байдена. Они «попытаются убедить Белый дом снять ограничения на удары дальнобойным оружием по территории России». Об этом CNN сообщил неназванный украинский депутат.

«Они предоставят список приоритетных целей, без которых будет сложно изменить ход войны в пользу Украины», — сказал источник.

Умеров встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в пятницу, сообщили изданию американские официальные лица. Неясно, с кем встретится Ермак. В ходе предыдущих визитов в Вашингтон он встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

«Мы считаем, что удары вглубь российской территории американским оружием не более провокационные, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы, — заявил украинский депутат CNN. — В обоих случаях это российская территория, и не имеет значения, насколько глубоко находятся цели».

Ранее о предстоящем визите Ермака и Умерова в Вашингтон сообщало Politico.

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Власти США считают, что снятие ограничений не будет иметь стратегического значения для хода конфликта, поскольку Россия «сделала недосягаемыми» важнейшие цели, в том числе авиацию, пишет Politico. Однако украинская сторона определила несколько важных целей, которые, с точки зрения Киева, можно поразить с помощью американских ракет, утверждают источники издания.

«Вы слышали, как мы говорили, что украинцы могут использовать помощь США в сфере безопасности для защиты от трансграничных атак, другими словами, для ответного огня, — сказал во вторник пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. —

Но что касается ударов вглубь территории России, наша политика не изменилась».

Днем ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби также заявил, что в политике США в отношении ограничений «никаких изменений» не произошло. «Мы продолжим контакты с украинцами, но сохраним их в тайне», — добавил Кирби.

Спутниковые снимки

Центральное разведывательное управление США находится в контакте с Украиной для обсуждения действий ВСУ в рамках нападения на Курскую область, признал заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн.

«Они строят оборонительные сооружения, и насколько мы можем судить, намерены удерживать эту территорию в течение некоторого времени», — сказал Коэн на конференции по национальной безопасности и разведке (цитата по РИА Новости).

Он рассказал, что с начала атаки на Курскую область в начале августа ВСУ к концу месяца частично отступили. По мнению ЦРУ, у украинской армии «нет намерений аннексировать российскую территорию». Однако переход в контрнаступление и возвращение к прежним границам станет для России «трудным сражением», считает замглавы разведслужбы.

Ведущий конференции спросил у представителей разведки об уровне сотрудничества с Киевом в ходе операции в Курской области и о передаче спутниковых снимков. Директор Национального агентства геопространственной разведки США вице-адмирал Фрэнк Уитворт ответил, что

США еще пять лет назад дали Украине доступ к государственному хранилищу спутниковых снимков, которым она может пользоваться до сих пор.

«Доступ к коммерческим снимкам постоянно поддерживается. Если они использовали это для целей конкретно этой кампании, этой ограниченной кампании в Курской области, тогда я оставляю им подтверждение этого», — сказал Уитворт (цитата по РБК).

По информации New York Times, США передавали Киеву спутниковые снимки Курской области и другие данные после начала атаки украинской армии.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера и неоднократно объявлялась ракетная опасность. Жителей приграничных районов эвакуируют.