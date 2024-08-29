Ракета ПВО или ошибка пилота? Почему на Украине разбился первый F-16 Депутат Рады Безуглая: истребитель F-16 сбили украинской ракетой Patriot

Украина потеряла первый из переданных ей американских истребителей F-16. В генштабе ВСУ заявили, что это произошло 26 августа во время отражения массированного ракетного удара со стороны РФ. Причину крушения самолета власти страны не назвали. Однако нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили украинской ракетой Patriot. Пентагон при этом отказался комментировать катастрофу и подтверждать данные о том, что самолет был сбит.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) подтвердил, что Киев потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.

В генштабе сообщили, что самолеты применили 26 августа в ходе отражения массированного ракетного удара со стороны Вооруженных сил (ВС) РФ. В ходе операции была потеряна связь с одним из пилотов. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение, а летчик погиб.

«Для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия МОУ (министерства обороны Украины. — «Газета.Ru»), работающая в районе падения самолета», — говорится в публикации генштаба.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника сообщила, что самолет потерпел крушение «спустя всего недели после того, как первые американские истребители прибыли на Украину».

Министерство обороны США при этом не стало официально комментировать сообщения о потере ВСУ истребителя F-16, сообщил ТАСС.

«По данному вопросу мы просим вас обратиться к властям Украины», — заявил представитель оборонного ведомства США корреспонденту агентства.

Позже заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх также уточнила, что США не получали от Украины запроса об оказании помощи в связи с потерей Киевом самолета.

Что стало причиной крушения?

WSJ со ссылкой на представителя властей США подчеркнула, что данные о крушении F-16 26 августа указывают на то, что самолет не был сбит, хотя инцидент и произошел во время массированного российского удара по Украине.

Такую же информацию со ссылкой на Пентагон приводило и Reuters. Агентство отмечало, что причиной катастрофы стали не действия российских военных, а другой фактор — от возможной ошибки пилота до технической неисправности.

Впрочем, как сообщал телеканал CNN, в Воздушных силах Украины не верят, что причиной катастрофы стала оплошность летчика.

При этом депутат Верховной рады Марьяны Безуглая заявила, что истребитель был сбит ракетой украинского ЗРК Patriot из-за «дискоординации между подразделениями».

«В докладах отметили, что он (летчик. — «Газета.Ru») «не справился с управлением», — добавила нардеп.

В Пентагоне заявили, что не готовы подтвердить информацию о том, что F-16 был сбит из зенитно-ракетного комплекса.

Кто пилотировал потерпевший крушение самолет?

Официально власти Украины не называли имени пилота истребителя, потерпевшего крушение 26 августа. Однако командование «Запад» Воздушных сил ВСУ сообщило, что во время отражения российского удара в тот день погиб пилот Алексей Месь. Там также уточнили, что летчику посмертно присвоили звание полковника.

О смерти Меся еще 28 августа сообщил мэр Луцка Игорь Полищук.

«Лучанин Месь Алексей Сергеевич, 20.10.1993 года рождения, проходил войсковую службу по контракту <...> на должности заместителя командира операционной группы. Подполковник Месь Алексей Сергеевич погиб 26.08.2024 года во время боевого задания по защите территориальной целостности и независимости Украины», — написал Полищук в соцсетях.

При этом вскоре свою публикацию глава города удалил. Однако то, что разбившимся самолетом управлял именно Месь, подтверждает и Марьяна Безуглая. Об этом же пишут The Wall Street и CNN.

Алексей Месь с позывным «Мунфиш» (Moonfish, рыба-луна) был среди первых украинских летчиков, прошедших подготовку на F-16. Он также был одним из самых заметных представителей Воздушных сил Украины наряду с Андреем Пильщиковым с позывным «Джус» (Juice, сок). Пилоты стали лицами украинской компании по получению истребителей — часто появлялись в СМИ и встречались с американскими парламентариями.

Ранее пресс-служба 144-го истребительного крыла Воздушных сил Нацгвардии США сообщала, что Месь проходил обучение на F-16 в Соединенных Штатах. Пильщиков до начала подготовки на этих истребителях не дожил: летчик погиб в августе 2023 года в результате столкновения двух учебно-боевых самолетов L-39 в Житомирской области.