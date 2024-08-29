«Ситуация критическая, плана нет». Что происходит с ВСУ на Покровском направлении Депутат Гончаренко призвал жителей Красноармейска уезжать из города

Депутат украинской рады Алексей Гончаренко* заявил, что на Покровском направлении сложилась критическая ситуация. Об этом на Украине говорят не впервые, а недавно то, что обстановка в районе ухудшается, признал и президент Владимир Зеленский. Что сейчас происходит под Покровском и почему ВСУ теряют позиции — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале обратился к украинцам из-за ситуации в Покровске Донецкой народной республики (российское название — Красноармейск).

«На Покровском направлении ситуация критическая. Все вокруг говорят только одно: ну у нас же должен быть какой-то план? Есть ощущение, что его нет», — написал парламентарий.

Он также призвал всех гражданских, кто еще не выехал из города, покинуть его.

Обстановка на Покровском направлении

О том, что на Покровском направлении сложилась непростая для ВСУ ситуация, на Украине говорят не впервые. Еще в апреле главнокомандующий украинской армией Александр Сырский заявил, что обстановка на поле боя обострилась и самая сложная ситуация складывается именно вблизи Покровска. В мае Сырский повторил свои слова об обстановке на этом направлении, заявив, что основная задача для военных — это удержание занимаемых рубежей и позиций, а также формирование и подготовка резервов.

В течение лета этот участок фронта оставался «сложным», «напряженным» и «самым горячим». Именно так ситуацию на Покровском направлении характеризовали в украинском генштабе.

6 августа ухудшение ситуации вблизи города признал президент Украины Владимир Зеленский. 19 августа в Красноармейске объявили принудительную эвакуацию для семей с детьми, а 20 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что Киев эвакуирует из города архивы и органы госвласти.

После атаки ВСУ на Курскую область Минобороны РФ отчитывалось о наращивании темпов наступления в ДНР, в том числе на Покровском направлении. Вооруженные силы России взяли села Орловка, Желанное, Межевое.

Украинский военный паблик Deep State также сообщал, что под контроль российской армии перешли Птичье, Мемрик, Калиново и Новгродковка. По словам одного из создателей Deep State Романа Погорелого, они фиксируют потерю ВСУ населенных пунктов на этом направлении практически каждый день.

Несмотря на то, что российское военное ведомство пока официально не заявляло о взятии Новогродовки, депутат Рады Марьяна Безуглая также отметила, что город уже занят ВС РФ. По ее словам, ВСУ сдали его фактически без боя. Также россияне, как подчеркнула Безуглая, уже вошли в Селидово — еще один город на Покровском направлении. Нардеп заявила, что оба населенных пункта не были готовы к наступлению российской армии.

«В городе [Новогродовка] ничего не было, обычный гражданский населенный пункт. Я вошла в окопы, никто их не охранял, никого в них не было», — написала Безуглая в соцсетях.

Главком ВСУ при этом отрицает потерю Новогродовки. По его словам, там сейчас идут «наиболее интенсивные бои». Такая же ситуация, как утверждает Сырский, и в других населенных пунктах на этом участке — на восточной окраине Гродовки, далее вдоль границы Каменного и Красного яров, восточного пригорода Михайловки, который находится перед Селидово.

Чем важен Красноармейск?

О том, что ВС РФ активно продвигаются на Покровском направлении, говорят и в США. Замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Дэвид Коэн заявил, что российские военные в скором времени могут взять под контроль Красноармейск.

Покровск, как его называют на Украине, представляет собой железнодорожный узел. Издание РБК называет город важнейшим пунктом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе для городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации.

Военный аналитик и журналист Евгений Норин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что начало боев за Покровск будет означать, что снабжение группировки ВСУ в ДНР начнет неизбежно деградировать. По его словам, как только ВС РФ смогут подтянуть к городу тяжелую артиллерию, перспективы ВСУ оборонять смежные участки фронта станут «совсем печальными». При этом Норкин подчеркнул, что украинскому командованию уже сейчас нужно «выдумывать какой-то завороченный креатив», чтобы это предотвратить.

На Украине, впрочем, говорят, что попытка отвлечь ВС РФ от Покровского и других «сложных» направлений уже была. Одним из таких сценариев, как признался ранее главком ВСУ Сырский, стала операция в Курской области. Однако вариант оказался неудачным, и планы Киева провалились – Россия не пытается перебрасывать части с других направлений, а, наоборот, увеличивает усилия.

Украинские военные считают, что Киев отступает на этом участке фронта в том числе из-за «идиотских» приказов командования ВСУ, сообщил журнал The Economist. По данным источников издания, для вторжения в Курскую область Украина перебросила в приграничье подразделения спецназа, тогда как оборонять Красноармейск отправились «непроверенные формирования». Командиры же, отмечает The Economist, провалы на этом направлении объясняют нехваткой вооружения и успешной тактикой российских войск.

При этом о том, что именно ошибки командования стали причиной роста темпов наступления ВС РФ на Красноармейск, заявила и Марьяна Безуглая. Роман Погорелый также отметил, что ВСУ уже давно потеряли контроль над обстановкой на Покровском направлении и «там происходит полный хаос».