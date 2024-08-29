«Намерены удерживать эту территорию»: в ЦРУ рассказали о планах ВСУ в Курской области Мирошник: связь с жителями оккупированной ВСУ части Курской области осложнена

ВСУ начали окапываться в Курской области, хотя Киев утверждает, что не намерен «аннексировать» территорию РФ. О строительстве украинских укреплений в этом регионе сообщило ЦРУ. Это же подтверждают в армии России. ЦРУ при этом затруднилось назвать саму цель вторжения или срок, в течение которого ВСУ намерены удерживать занятую территорию. Что известно о планах Украины в Курской области — в нашем материале.

Украина надеется закрепиться в Курской области и строит там укрепления, заявил замдиректора Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвид Коэн на конференции, посвященной разведке и нацбезопасности.

«Украинцы ясно дали понять, что не намерены аннексировать российскую территорию... Но, несмотря на это, они остаются в России, строят укрепления. Насколько мы можем судить из наших бесед, похоже, они намерены удерживать эту территорию определенный период времени», — сказал замглавы ЦРУ.

При этом Коэн затруднился точно ответить на вопрос ведущего конференции, в чем смысл этого вторжения. Он отметил, что это «еще предстоит оценить». По его словам, в целом у вторжения Украины есть потенциал «немного изменить динамику» конфликта в будущем. Он зависит от того, какой эффект нападение произведет на российское общество и Кремль.

По оценкам ЦРУ, Россия обязательно будет возвращать потерянное, но ее контрнаступление еще не началось, добавил Коэн.

«Мы можем быть уверены, что [президент РФ Владимир] Путин предпримет контрнаступление, чтобы попытаться вернуть себе эту территорию», — предупредил он.

Спутниковые снимки США на службе ВСУ

Замдиректора обратил внимание на то, что Россия продолжает наступать на Покровском направлении (российское название Покровска — Красноармейск) и теснить ВСУ. Коэн признал, что здесь Москва добилась «определенного прогресса», но попытался нивелировать это утверждением о том, что Кремль платит за успех чрезвычайную цену в виде техники и людей.

«Они могут захватить Покровск, а могут и нет... В конечном счете, ничего из этого не меняет ситуацию в стратегическом смысле», — резюмировал представитель ЦРУ.

Управление рассчитывает, что в течение всего 2024 года на линии фронта в принципе будут «какие-то уступки», уточнил Коэн.

Ведущий конференции также поинтересовался насчет передачи ВСУ от американской стороны спутниковых снимков, которые могли помочь атаке в Курской области. Ранее газета New York Times написала, что украинцы получили их уже после начала вторжения. Участник встречи, директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт на вопрос ведущего сообщил, что Украина в принципе пользуется американским государственным хранилищем спутниковых снимков. Киеву открыли доступ к нему еще пять лет назад.

«Если они использовали это для целей конкретно этой кампании, этой ограниченной кампании в Курской области, то я оставляю на них подтверждение этой информации», — сказал Уитворт.

Положение в Курской области

На конференции замдиректора ЦРУ уточнил, что последнее время ВСУ «немного» откатились назад в Курской области. С российской стороны тем временем поступают сообщения о продолжающихся боях в регионе. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что на двух участках фронта столкновения длились 11 часов подряд.

«У нас сегодня был тоже очень тяжелый день... Несмотря ни на что, на то, что было тяжело, ребята выстояли, героически действительно сражаясь. За сегодняшний день уничтожено несколько единиц техники», — уточнил военный.

Он подтвердил сведения ЦРУ о том, что ВСУ начали укрепляться на захваченной территории. С его слов, противник практически закончил попытки продвинуться дальше и оборудует укрепления.

«На большей части участков ВСУ активно закапываются, строят оборонительные сооружения. Лишь на нескольких направлениях противник активно пытается продавиться через наши позиции», — передал Алаудинов.

Эта информация противоречит тому, что ранее писали об украинской тактике западные СМИ. New York Times еще 23 августа сообщала со ссылкой на источники, что украинская армия не делала попыток закрепиться в приграничье:

«Украинские войска не рыли обширных траншей,... не устанавливали минные поля, чтобы замедлить контратаку, и не возводили заграждения, чтобы остановить российские танки».

Источники газеты из числа анонимных американских чиновников предполагали, что успех ВСУ превзошел ожидания Киева, у которого не было готовой стратегии на такой случай, и теперь Украина меняет планы на ходу. Оценивая намерения Киева, в Пентагоне заявили, что Украина хочет создать буферную зону на российской территории.

«Мы все еще работаем с Украиной над тем, как это вписывается в их стратегические цели на поле боя. Намерены ли они продолжать удерживать территорию? Насколько масштабно они собираются наступать? Вот некоторые из вопросов, которые мы задаем», — говорила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По сообщениям российских военкоров и Telegram-каналов, за последнее время на Курском направлении ВСУ несколько раз пытались атаковать в разных районах, но неудачно. Среди прочего, противник использовал РСЗО HIMARS для ударов по Курской АЭС, станция не получила повреждений.

На фоне вторжения связь с мирными жителями оккупированной части Курской области практически потеряна, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Некоторых, по его словам, пытаются тайно от ВСУ вывезти российские волонтеры.

«Рискуя каждый день, направляются туда, тайно вывозят тех, кто не смог выехать... По сути дела, они тайными тропами вводят и выводят людей с территории, где пока хозяйничают украинские боевики», — пояснил посол.

Он также утверждает, что есть данные «о сексуальном насилии, которое предпринимали и иностранные наемники, и украинские радикалы» в регионе.

С украинской стороны военные говорили, что не знают, что делать с мирными жителями Курской области. Официального зеленого коридора в сторону России, по их словам, нет.

«Выезд на украинскую сторону — также пока вопрос не решен, потому что это депортация и нарушение международного гуманитарного права», — говорили в ВСУ.