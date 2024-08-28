«Выборы назначать уже некому»: парламент Украины потерял легитимность

Украина оказалась на пороге политического кризиса из-за истечения полномочий Верховной рады. Девятый созыв украинского парламента отслужил положенный пятилетний срок, а новый не стали выбирать под предлогом военного положения. По конституции страны, Рада становится нелегитимной вслед за президентом Зеленским, срок полномочий которого подошел к концу в мае. Остается ли на Украине хоть какая-то законная власть и что думают о проблемах Киева в России — в материале «Газеты.Ru».

28 августа пятилетний срок полномочий девятого созыва Верховной рады Украины подходит к концу. Парламентские выборы в стране должны были пройти еще в прошлом году, но их отложили под предлогом боевых действий и до сих пор не назначили.

Без них текущий состав украинского парламента становится нелегитимным, то есть формально страна теряет законодательную ветвь власти. Исполнительная оказалась частично утраченной в конце весны в связи с завершением полномочий президента Владимира Зеленского: новых выборов главы государства также не было, что технически лишило страну законного руководства.

Как отмечал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, эта ситуация создает в стране кризис легитимности. По его словам, власть оказалась в ловушке, которую сама для себя и создала.

«По закону, эта ситуация должна привести к невозможности продления военного положения и необходимости проведения выборов. Но проведение новых выборов в условиях вооруженного конфликта якобы технически невозможно. Зеленский сам себе поставил шах и мат, доведя Украину до состояния полного отсутствия глобальной власти», — писал Азаров у себя в Telegram.

«Разрушение страны»

Дискуссия о легитимности украинской власти продолжается с момента истечения срока полномочий Зеленского. По факту, все его последующие законопроекты, в том числе о продлении военного положения, не могут считаться законными. Кроме того, политик больше не может рассматриваться как представитель Украины на переговорах с Россией.

Российский президент Владимир Путин прямо указывал на нелегитимность украинского лидера в соответствии с конституцией республики. По его словам, полномочия должны были быть переданы спикеру парламента Украины. А в нынешних условиях и Рада утрачивает эту возможность.

Опрошенные «Газетой.Ru» российские парламентарии сходятся на том, что ситуация с легитимностью увеличивает проблемы украинского государства. Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков считает, что на Украине должны быть проведены новые выборы.

«Разрушали страну все ее руководители и все составы Рады, последний период стал наиболее серьезным для республики с приходом к власти Зеленского. За годы независимости [Украина] оказалась заражена русофобией и русоненавистничеством. Она сможет стать нормальным государственным образованием, если откажется от этого курса и восстановит дружественные отношения с Россией, уберет антироссийскую политику, разрушающую ее все эти годы. Шанс на выход из этой ситуации — провести новые выборы президента и Рады», — отметил сенатор.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин уверен, что истечение срока полномочий Рады станет лишь дополнительным подтверждением несостоятельности украинского государства.

«Украина так и не встала на ноги после 1991 года. Хотя некоторое время и создавала видимость существования в качестве государства, имеющего право на жизнь. Обещания, которые давались при учреждении страны, отменены. Ее власти нарушили обещание выбирать и быть избранными. Они предпочитают оставаться у руля без всяких голосований. Судя по всему, если говорить об официальной Украине, то она по этому поводу никак не комплексует. Их ничего не беспокоит», — подчеркнул депутат.

«Патовая ситуация»

Власти Украины проблемы с легитимностью Зеленского и приближающийся кризис вокруг Рады отрицают. В Киеве конституцию страны трактуют так: президент остается на посту до появления нового избранного лидера, а полномочия парламента автоматом продлеваются на время военного положения, которое и не дает проводить выборы.

Западные партнеры Украины эту логику формально разделяют, высказывая поддержку Зеленскому как минимум на официальном уровне. Хотя бывший украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко признавал, что среди союзников Киева есть некая обеспокоенность из-за завершения каденции (период времени, на протяжении которого действует определенное избранное должностное лицо или орган) главы государства.

С точки зрения оппозиционного депутата Рады Александра Дубинского, Украина может выйти из кризиса легитимности власти после истечения полномочий парламента. По его мнению, решением станут выборы, которые нужно будет провести в течение 60 или 90 дней.

«То есть [голосование должно пройти] либо 1 ноября, либо 1 декабря. Я склоняюсь к тому, что выборы пройдут в декабре — после выборов в США», — написал украинский парламентарий в Telegram.

Если Киев не пойдет на выборы, то, по конституции, законным останется только правительство Украины, заявил «Газете.Ru» бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник. По его словам, этот орган исполнительный власти, утвержденный парламентом, слагает свои полномочия только после формирования нового правительства.

«По конституции Украины, выборы назначать уже некому. Если говорить о президентском голосовании, то его утверждает парламент. А выборы в Раду назначает центральная избирательная комиссия. В итоге ситуация патовая.

С точки зрения России, Зеленский узурпировал власть после завершения срока его каденции, а парламент Украины не проявил решительной воли и не взял управление страной в свои руки. В таких условиях Москва не будет вести переговоры с Зеленским и Радой. Вероятно, Россия готова пойти на диалог с только с их «хозяином» в лице США», — указал политик.

В то же время член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько считает, что легитимность на Украине сохраняет и судебная ветвь власти. Он добавил, что это касается конституционного суда или высшей коллегии судей.

«Подменить собой остальные две ветви власти они не смогут, так что фактически Украина остается без легитимного руководства. Однако вряд ли это будет кого-то смущать. Легитимность украинского государства будет обеспечиваться внешней поддержкой. Пока США, Евросовет, Еврокомиссия, Европарламент и ООН будет считать их законными, так и будет. То есть они никакого внимания на нарушение законодательства Украины обращать не станут», — резюмировал эксперт.