Будущее с абортами, Украиной и без тиранов: что Харрис пообещала американцам Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США от Демпартии

Камала Харрис официально согласилась баллотироваться в президенты США от Демократической партии. В случае своей победы на выборах она пообещала стать главой государства для всех американцев, продолжить поддержку Украины, снабжать оружием Израиль и обеспечить Америке самую смертоносную армию в мире. При этом Харрис обрушилась с критикой на Дональда Трампа, окрестив своего соперника «несерьезным человеком» и призвав не дать ему вернуться в Белый дом. С чем кандидат-демократ идет на выборы и каковы ее шансы — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент США Камала Харрис дала свое согласие на выдвижение в главы государства от Демократической партии, выступая под конец съезда политической силы в Чикаго. Тем самым став первой в истории США темнокожей женщиной и первой американкой азиатского происхождения, номинированной на высший пост от крупной партии.

«Я обещаю быть президентом для всех американцев. Вы всегда можете быть уверены, что я поставлю страну выше партии и себя <...> я буду президентом, который объединит нас вокруг наших самых высоких стремлений. Президентом, который ведет и слушает, который реалистичен, практичен и имеет здравый смысл. И всегда борется за американский народ. Это было делом всей моей жизни», — объявила Харрис.

Программная речь политика продолжалась почти 40 минут. За это время она рассказала о детстве, очертила контуры предвыборной программы и уделила внимание бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, ее сопернику из Республиканской партии на выборах. Последний в режиме онлайн комментировал практически все ее выступление.

Внутренние вопросы

Обращение нового кандидата-демократа к соратникам и гражданам США проходило в ее излюбленной манере — с множеством улыбок и смешков, которые стали мемом в американском сегменте социальных сетей. Харрис много говорила о своей матери, воспитывающей двоих детей в одиночку после развода с ее отцом. С ней же она связала свое стремительное восхождение в лидеры списка Демпартии после выхода из гонки действующего главы Белого дома Джо Байдена, назвав себя не новичком в «невероятных путешествиях», поскольку ее мать изначально приехала в США из Индии с мечтой научиться лечить рак.

«Она была жесткой, первопроходцем. … Она научила нас никогда не жаловаться на несправедливость, а что-то с этим делать! И она также учила нас никогда ничего не делать вполсилы», — пояснила Харрис.

По ее словам, она собирается создать «экономику возможностей», где каждый может добиться успеха, как раз благодаря своему детству, в котором ее мать постоянно работала, чтобы прокормить своих детей. Говоря о прошлом, Харрис также призналась, что стала прокурором из-за истории своей подругу Ванды, которая в школе столкнулась с сексуальным насилием со стороны отчима.

Помимо историй из жизни, говорила кандидат и о своей политической программе. Харрис обещает принять двухпартийный закон по защите границ, чтобы разрешить миграционный кризис, о котором зачастую говорят республиканцы, бороться против появления общенационального запрета на аборты, положить конец нехватке жилья в стране, защитить системы социального обеспечения и обеспечить США самую сильную и смертоносную армию во всем мире.

«Мы никогда не сдавались, потому что будущее всегда стоит того, чтобы за него бороться. Именно в этой борьбе мы сейчас и ведем борьбу за будущее Америки», — сказала кандидат-демократ.

Внешний вектор

Обращаясь к международной повестке, Харрис признала право Израиля на самооборону, не исключая продолжения военной помощи для еврейского государства, хотя и назвала его операцию в секторе Газа «разрушительной» и «душераздирающей», выступив за скорейшее прекращение огня.

«Мы с Байденом работаем над тем, чтобы положить конец этой войне, чтобы Израиль был в безопасности, заложники были освобождены, страдания в Газе прекратились, и палестинский народ мог реализовать свое право на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение. Знайте это. Я не колеблясь приму любые необходимые меры для защиты наших сил и наших интересов от Ирана и поддерживаемых Ираном террористов», — указала Харрис.

Не забыла политик и о конфликте на Украине, взяв на себя обязательство продолжить поддержку Киева. Она заметила, что внесла свой вклад в объединение западных государств с целью помощи украинской стороне. И добавила, что продолжит решительно поддерживать Североатлантической альянс, как и отношения с американскими союзниками в целом.

«Я добьюсь того, чтобы мы повели за собой мир в сферах космоса и искусственного интеллекта. Чтобы Америка, а не Китай выиграла конкурентную борьбу за XXI век. Чтобы мы укрепляли свое глобальное лидерство, а не отказываемся от него <...>. Не стану подлизываться к таким тиранам и диктаторам, как [лидер КНДР] Ким Чен Ын, которые болеют за Трампа, поскольку знают, что им легко манипулировать», — отметила Харрис.

Трамповская угроза

Красной нитью сквозь всю речь кандидата-демократа прошли атаки на ее республиканского оппонента. Харрис связывала с Трампом угрозу запрета абортов в США, обвиняла бывшего президента в попытке вернуть страну в прошлое, критиковала планы по снижению налогов, говорила о его готовности посадить журналистов и политических оппонентов, а также в целом называла его возможное избрание опасным для страны.

«Во многих отношениях Дональд Трамп — несерьезный человек, но последствия возвращения Дональда Трампа в Белый дом будут чрезвычайно серьезными», — считает политик-демократ.

С точки зрения Харрис, получив власть Трамп освободит своих сторонников-экстремистов, напавших на Капитолий в январе 2021 года, и будет использовать армию против американцев. Она уверена, что на втором сроке республиканец будет руководствоваться одиозным «проектом 2025» — 900-страничным документом, который, в частности, предполагает серьезное расширение полномочий президента.

«Трамп пытался отменить выборы [2020 года]. Когда у него это не получилось, он отправил вооруженную толпу в Капитолий Соединенных Штатов, где они напали на сотрудников правоохранительных органов. Когда политики из его собственной партии умоляли его отозвать толпу и прислать помощь, он сделал наоборот. Он подлил масла в огонь», — заявила Харрис.

Комментируя выступление политика, Трамп посоветовал ей начать что-то делать, напомнив, что Харрис все еще занимает пост вице-президента и в целом находится в администрации США уже три с половиной года. По словам Трампа, среди «достижений» нынешнего руководства Белого дома провальный вывод американских войск из Афганистана, война в Израиле, вторжение 15 млн нелегальных мигрантов в США, резкий рост преступности и конфликт на Украине.

«Почему она не сделала то, на что жалуется? <...> Она ничего этого не сделала, хотя могла бы три с половиной года назад. У нее осталось четыре с половиной или пять месяцев. Она может пойти прямо сейчас и сделать все, о чем она говорит и на что жалуется», — подчеркнул кандидат-республиканец.

Демократическая перспектива

Выступление Харрис прошло на фоне лидерства в опросах как на общенациональном уровне, так и в большинстве колеблющихся штатов. По исследованию Morning Consult, за нее готовы отдать свои голоса 48% американцев, на стороне Трампа 44% избирателей.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что официальное выдвижение Харрис ознаменует переход президентской гонки в США в финальную стадию — последующими ключевыми точками станут сентябрьские дебаты кандидатов в президенты и их компаньонов. По мнению политолога-американиста Малека Дудакова, в настоящее время мы наблюдаем «медовый месяц» кандидата-демократа, и рост ее рейтингов не удивителен.

«Все это закончится, а впереди будут сентябрь-октябрь — два ключевых месяца предвыборной кампании. Вероятно, в этот момент рейтинги Харрис и начнут проседать, особенно, если она не очень уверенно выступит на дебатах с Трампом. Кроме того, нельзя исключать какого-то октябрьского сюрприза для демократов. Например, эскалации на Ближнем Востоке или больших проблем на украинском фронте у ВСУ. Все это ударит по демократам, как и возможный очередной крах на американских биржах или угроза новой рецессии», — заключил эксперт.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов допустил, что без каких-то экстраординарных событий Харрис вполне может выиграть выборы в ноябре.

«Вряд ли Трамп сможет ее догнать в оставшееся время. У него колоссальный антирейтинг. Показатели Байдена в этом плане были еще выше, но в случае Харрис такого нет. На этих выборах американцы голосуют не за лучшего кандидата, а за наименее плохого. И если на фоне Байдена Трамп выглядел не столь плохим, то в нынешней ситуации менее плохой является Харрис», — заметил эксперт.

Серьезно повлиять на президентскую гонку может ухудшение экономической ситуации, продолжил Суслов. Это сыграет на руку Трампу. Он указал, что еще один фактор — большая война на Ближнем Востоке.

«Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в победе Трампа, поэтому не исключено, что он развяжет конфликт с «Хезболлой» или Ливаном в целом поближе к выборам, чтобы втянуть в него США. Такой сценарий существенно ударит по позициям Харрис, склонив избирателей в сторону республиканца», — резюмировал эксперт.