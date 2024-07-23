Отсутствие результатов, низкие рейтинги и «кокосовые» мемы: почему Харрис не лучше Байдена Политолог Суслов назвал Харрис более трудным соперником для Трампа, чем Байден

Сенсационный выход Джо Байдена из президентской гонки сосредоточил все внимание вокруг его «правой руки» Камалы Харрис. Первая темнокожая женщина вице-президент в США теперь считается наиболее вероятным кандидатом для демократов. При этом по уровню популярности она не лучше Байдена, ее достижения вызывают вопросы, а высказывания становятся мемами. Каковы перспективы Харрис на выборах и отличается ли она от своего босса — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент США Камала Харрис стала одной из самых обсуждаемых персон в американском медиапространстве после того, как глава государства Джо Байден вышел из предвыборной гонки и заявил о поддержке ее кандидатуры. Вслед за действующим американским лидером в пользу его «правой руки» высказались и другие высокопоставленные демократы.

По подсчетам The Hill, на данный момент о поддержке Харрис заявили 29 из 47 сенаторов и 141 из 213 членов палаты представителей от Демократической партии. Кроме того, ее кандидатуру публично одобрили 15 из 23 демократических губернаторов. Одобрили выбор и спонсоры, пополнив счета предвыборной кампании на сумму свыше $55 млн.

Как сообщает агентство Associated Press, Харрис набрала достаточное число голосов делегатов для выдвижения кандидатом на пост главы государства от демократов. Она получила поддержку как минимум 2668 делегатов (данные на 12.00 мск) при том, что для утверждения ее кандидатуры в первом туре требуется 1976 голосов.

Как ожидается, демократы проведут досрочное голосование по выдвижению Харрис в президенты до 7 августа. Правда, лояльность политику показали далеко не все. В числе противников — бывший президент США Барак Обама, выступивший за свободные и конкуренты выборы для определения кандидата от партии. А возможный будущий соперник Харрис — кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп — уже заявил, что ее будет победить легче, чем Байдена.

Сильный соперник?

Несмотря на отсутствие полного согласия в рядах Демпартии, первая темнокожая женщина вице-президент в истории США пока наиболее вероятный претендент на место Байдена в предвыборной гонке. Дочь иммигрантов из Индии и Ямайки уже руководила Соединенными Штатами несколько часов, когда Байден был под наркозом во время колоноскопии в 2021 году.

По рейтингам Харрис не сильно отличается от своего босса. Согласно опросу YouGov, вице-президент США набирает 48% поддержки, а за Трампа готов проголосовать 51% респондентов. В случае дуэли Байдена с республиканцем, за действующего президента свой голос отдали 47% опрошенных, за его предшественника — 52%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что шансы Харрис зависят от разных факторов. Политолог-американист Малек Дудаков заметил, что позиции политика могут укрепиться за счет сильного кандидата в вице-президенты, которого ей могут подобрать на съезде демократов.

«Демократы надеются, что если она проигрывает на выборах, то ее поражение будет не настолько разгромным, как это могло бы быть с Байденом. Как минимум в Демпартии хотят сохранить места в палате представителей и сенате конгресса, тогда им будет проще бороться с Трампом на его втором президентском сроке», — пояснил эксперт.

В свою очередь замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов считает, что многое будет зависеть от того, как будет дальше идти кампания.

«Будет ли раскол в Демократической партии, как пройдут дебаты между Харрис и Трампом в сентябре. На самом деле она более трудный соперник для экс-президента США, чем Байден. Если она будет номинирована, то ее рейтинг поднимется и вполне может сравнятся или даже превысить показатели республиканца. Наименьшим из зол для Демпартии будет объединение вокруг Харрис, несмотря на ее очевидные минусы», — добавил эксперт.

Операция «кокосовая пальма»

Харрис недалеко ушла от Байдена не только в рейтинге, но и в отношении к ней американцев. Если действующий президент США стал героем в сети за счет того, что заговаривается, теряется во время публичных выступлений и испытывает проблемы при подъеме на трап самолета, то его «правой руке» особую известность принесли умения смеяться невпопад и делать странные заявления.

close 100% Kevin Lamarque/Reuters

В частности, с прошлого года Харрис преследует мем «кокосовая пальма», появившийся после ее речи о важности равенства в образовании. Говоря о том, что необходимо учитывать потребности не только учащихся, но и их родителей, политик привела в пример случай из своей жизни.

«Моя мама иногда говорила нам: «Я не понимаю, что с вами, молодыми людьми, такое. Вы думаете, что упали с кокосовой пальмы?» Вы существуете в контексте всего, что вас окружает, и того, что было до вас», — указала Харрис со смехом.

Цитата вице-президента США быстро стала вирусной, получив новый виток популярности на фоне разговоров о замене Байдена на нее. Сторонники политика поддержали мем, называя ее потенциальное участие в президентских выборах «операцией «кокосовая пальма» или «летом на кокосовой пальме».

Политическая невнятность

Похожи у Байдена с Харрис и оценки их работы. По опросу American Research Group, одобряют работу действующего президента США лишь 42% респондентов, обратной позиции придерживаются 52%. Согласно исследованию YouGov, позитивно относятся к Харрис 39% американцев, негативно — 51%.

За три с небольшим года своего вице-президентства политик по факту не продемонстрировала каких-либо значимых результатов. В частности, Харрис не смогла решить проблему с иммиграцией, в особенности нелегальной. К тому же бывшая генпрокурор и сенатор Калифорнии известна отсутствием четкой и последовательной позиции по ключевым вопросам, если речь не идет о поддержке ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

К примеру, в предвыборной гонке 2020 года Харрис демонстрировала то умеренную позицию, то крайне левую. Так, на одних теледебатах она выступала за бесплатное здравоохранение, а на других призывала к пересмотру частного медицинского страхования. Прибегала к изменению риторики Харрис и в бытность сенатором, не говоря ничего определенного по ключевым темам. Да и с харизмой, как и ораторскими способностями, у политика есть определенные проблемы.

С точки зрения американиста Малека Дудакова, Харрис в идеологическом плане не особо сильно отличается от Байдена. По его словам, она политик более молодого поколения, младше президента США на 20 лет, ее повестка в социальных вопросах левее, в том числе по вопросам ЛГБТ и абортов, и она чуть более критична по отношению к Израилю.

«В целом Харрис системный политик и будет делать примерно все то же самое, что хотят нынешние кланы демократов — Обамы, Клинтоны и прочие. Особо политика не поменяется в сравнении с тем, что делает Байден. Это касается и подхода к России.

В случае победы Харрис на выборах, изменение американской политики по отношению к Москве будет зависеть не от нее самой, а от ситуации на поле боя и успехов российской армии в рамках специальной военной операции на Украине», — заключил эксперт.

В то же время Дмитрий Суслов из НИУ ВШЭ отметил, что Харрис по своему политическому багажу уступает многим демократическим губернаторам. По его мнению, в минусы Харрис можно записать невнушительные итоги работы на посту вице-президента и полное отсутствие внешнеполитического опыта.

«Проблемы у Харрис — это провальная реализация многих проектов, в том числе по миграционной политике и ситуации на границе США и Мексики, неспособность связно формулировать свои мысли, запутанность высказываний и смех без причины, а также сомнительное ораторское искусство. А в плюсах — происхождение, помогающее ей стать номинантом от Демократической партии. Если Харрис не станет кандидатом, то это разозлит небелое крыло демократов и молодежь», — уверен эксперт.

Если Харрис победит на выборах, то для России вряд ли что-то поменяется, подчеркнул Суслов. Он отметил, что Байден имел колоссальный опыт во внешней политике в отличие от своего вице-президента.

«С одной стороны, он организовал поддержку Западом Киева в противостоянии России, а с другой — пытался не допустить перерастания гибридной войны в горячую фазу. Харрис же будет проводить ту политику, которая будет сформирована демократическим истеблишментом, «глубинным государством» и элитами партии. Это не предвещает никаких изменений для России, в том числе в лучшую сторону», — резюмировал эксперт.