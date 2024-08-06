«Ночной кошмар американцев»: кандидата в президенты США Харрис поддержали 99% демократов

Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии. В компаньоны она выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолза. В штабе Дональда Трампа новый тандем демократов уже окрестили угрозой для США и обратили внимание на «экстремизм» кандидата в вице-президенты. Что означает заблаговременное выдвижение Харрис и как поможет ей выиграть Уолз — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на место кандидата в главы государства от демократов, смогла получить всеобъемлющую поддержку на онлайн-голосовании делегатов партии. По словам главы Нацкомитета Демпартии, в ее пользу высказались 99% участников поименного голосования, запущенного в виртуальном формате с 1 августа.

Харрис поддержали 4 567 делегатов, хотя для выдвижения в президенты от Демпартии ей хватило бы всего 1 967 голосов. Исход голосования по факту делает вице-президента кандидатом от демократов на ноябрьских выборах. Это решение будет оформлено официально на съезде партии в Чикаго с 19 по 22 августа.

После результатов онлайн-голосования демократов Харрис объявила своим напарником в кампании и кандидата в вице-президенты 60-летнего губернатора Миннесоты Тима Уолза. Он уже принял предложение.

«Мы начинаем в качестве аутсайдеров, но я уверена, что вместе мы сможем одержать победу на выборах», — подчеркнула Харрис.

Расклад сил

Фактический переход Харрис в кандидаты в президенты от Демократической партии мало что меняет на практике. Ей прочили этот статус несколько последних недель после того, как она получила официальную поддержку ключевых демократических фигур и спонсоров среди них семейство Клинтон, чета Обама, лидеры фракций Демпартии в конгрессе и бывший председатель палаты представителей Нэнси Пелоси.

В американском медиапространстве не исключают, что выдвижение может немного улучшить показатели Харрис в краткосрочной перспективе. Хотя она и так лидирует в опросах, обгоняя своего будущего оппонента от Республиканской партии — бывшего президента США Дональда Трампа.

Согласно исследованию Morning Consult, 48% американцев готовы поддержать Харрис, а 44% — Трампа. Еще 5% зарегистрированных избирателей выбрали «кого-то другого», а 4% пока не определились. При этом в конце июля в опросе CNN Трамп набирал 49% поддержки против 46% у Харрис.

При этом преимущество Харрис наблюдается только на общенациональном уровне. В колеблющихся штатах В этот раз таких регионов семь: Мичиган, Пенсильвания, Висконсин, Невада, Аризона, Северная Каролина и Джорджия, которые часто определяют исход выборов, ситуация иная: согласно июльским опросам Bloomberg/Morning Consult, Харрис обходит Трампа лишь на 1%.

Почему в выборах в США важны колеблющиеся штаты Американцы сначала голосуют за выборщиков. А те позже выбирают президента. То есть судьба кандидатов складывается из итогов голосования в каждом конкретном штате.



Количество выборщиков фиксировано и индивидуально для каждого региона. Оно зависит от числа представителей региона в конгрессе и равно количеству избирательных округов штата. Например, у Техаса их 40, а у Калифорнии 54. Всего на 50 штатов и Вашингтон будет 538 выборщиков. Для победы нужно набрать 270 их голосов.



Все колеблющиеся штаты этого года суммарно могут дать более 80 голосов коллегии выборщиков.

Выход из тени

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сходятся на том, что номинация Харрис кандидатом в президенты от Демократической партии — момент ожидаемый после выхода действующего главы Белого дома Джо Байдена из гонки.

Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что она отправляется в самостоятельное плавание в рамках гонки, не имея нужного опыта.

«Харрис сейчас выходит из тени Байдена, начиная самостоятельно действовать. Ее выбор вице-президента говорит о том, что раскладывать свой политический пасьянс ей будет сложно. У Харрис нет опыта ведения общенациональных кампаний, в рамках прошлой президентской гонки она сошла с дистанции еще до первичных выборов», — пояснил эксперт.

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил, что решение Демпартии по Харрис вряд ли прибавит ей политических очков.

«Сенсации не произошло. Все это обсуждалось почти полмесяца и еще до выхода Байдена из гонки. Решение по Харрис техническое, вряд ли она получит от этого особые политические очки. Ей нужны какие-то конкретные шаги как, например, участие в обмене между США и Россией вместе с Байденом. Помочь с рейтингом могут и какие-то обещания или резонансные заявления, но не выдвижение от Демпартии», — добавил эксперт.

Напарник-экстремист

При этом больше внимания, особенно от республиканцев, привлек ее выбор кандидатом в вице-президенты Тима Уолза. Губернатор Миннесоты считается представителем прогрессивного крыла Демпартии. Уолз стал политиком после почти 25 лет военной службы. Он шесть раз подряд выигрывал выборы в палату представителей конгресса США и уже пять лет руководит штатом на Среднем Западе США.

Как пишет Politico, у губернатора Миннесоты резюме подмастерья. Часть американцев может счесть это обнадеживающим и понятным: учитель, школьный футбольный тренер, член конгресса, высокопоставленный член Национальной гвардии.

«Опыт Уолза в проведении прогрессивной политики в Миннесоте укрепит прогрессивизм Харрис таким образом, что Республиканская партия сможет сделать это проблемой, включая поддержку бесплатного обучения в колледжах и всеобщих школьных обедов. Другой минус заключается в том, что Уолз мало известен на национальном уровне, за исключением самых осведомленных демократов», — говорится в тексте.

Кроме того, Уолз не раз говорил о своей поддержке Украины на фоне продолжения российской военной спецоперации. Как губернатор, он установил партнерство Миннесоты с Черниговской областью, одновременно введя ограничения на взаимодействие компаний штата с Россией. В 2023 году высказал поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Штаб Дональда Трампа уже окрестил кандидата в вице-президенты Харрис «опасным либеральным экстремистом» и назвал тандем демократов «ночным кошмаром каждого американца». А сам Трамп предрек США проблемы с мигрантами из-за пары Харрис-Уолз.

«Уолз был бы худшим вице-президентом в истории, даже хуже опасно либеральной и жуликоватой Камалы Харрис, настолько он плох. Он устроит ад на земле и откроет наши границы для самых опасных преступников», — подчеркнул экс-президент США.

Спорный выбор

Помимо кандидатуры Уолза, Харрис рассматривала на этот пост губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро. Глава одного из колеблющихся штатов считался хорошим вариантом — у него есть опыт ведения политической кампании высокого уровня. Однако кандидатуру Шапиро не слишком жаловали представители прогрессивного крыла Демпартии за его открытую поддержку Израиля и критику пропалестинских акций в США.

С точки зрения Владимира Васильева из Института США и Канады РАН, Уолз — навязанная фигура и очевидно не выбор Камалы Харрис, а в США шаги такого рода не проходят бесследно.

«Он с самого начала был аутсайдером среди всех кандидатов в вице-президенты, в своем роде нейтральным вариантом. Он, возможно, никого не раздражает, но и дополнительного политического веса не дает. Вероятно, номинация Уолза внесет раскол в Демократическую партию, так как вряд ли это одобрят сторонники Шапиро. Кроме того, это доказывает, что на Харрис можно оказать давление. Если она уже дала слабину, то теперь воздействовать на нее будут еще активнее», — указал эксперт.

Отвергнув Шапиро, Харрис нанесла пощечину колеблющимся штатам, продолжил Васильев. Это может обернуться против нее на выборах, потому что в последнее время исход голосования в США решается именно в этих регионах.

В то же время Константин Блохин из Центра исследований проблем безопасности РАН отметил, что Уолза нельзя назвать каким-то политическим тяжеловесом и в целом влиятельным человеком.

«Поможет ли он Харрис в итоге победить, пока предсказать невозможно. У Байдена в свое время были большие планы на своего вице-президента, сделать из нее палочку-выручалочку, которая бы его гармонично дополняла. Однако план не сработал. Сложатся ли отношения у Харрис с Уолзом, неизвестно», — резюмировал эксперт.