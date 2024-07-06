Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборной кампании в Расине, штат Висконсин, 18 июня 2024 года

Революция в США, мир на Украине и ослабление НАТО. Каким может быть президентство Трампа Политолог Васильев предрек США массовые беспорядки при победе Трампа на выборах

Дональд Трамп остается фаворитом президентской гонки в США, опережая Джо Байдена в рейтингах. Пока в окружении действующего главы государства ходят разговоры о сворачивании его кампании, Трамп обещает Америке серьезные перемены после своей победы. От политика ждут массовых депортаций, увольнений тысяч госслужащих, примирения России и Украины, а также угроз выйти из НАТО. Вместе с экспертами «Газета.Ru» разбиралась, какие его предвыборные заявления могут стать реальностью.

Бывший президент США Дональд Трамп лидирует в рамках предвыборной кампании. По опросам New York Times/Siena и Wall Street Journal (WSJ), республиканец обходит своего преемника и действующего главу государства Джо Байдена на 6%. Согласно первому исследованию, за Трампа выступают 49% американцев, а его противника поддерживают 43%. В опросе WSJ данные отличаются не сильно — 48% за экс-президента против 42% за Байдена.

С июньских дебатов Трамп постепенно увеличивает отрыв от нынешнего главы Белого дома. К прениям политики подошли на равных, получая по 44% голосов. Встреча закончилась объективным провалом для Байдена, в ответ в американской прессе появились материалы о необходимости его замены на выборах. Официально в Демократической партии и команде президента возможность такого шага пока не рассматривают.

Проблемы Байдена играют на руку Трампу, последовательно указывающего на недееспособность и профнепригодность своего соперника. Если республиканец сможет сохранить и приумножить свое преимущество до выборов в ноябре, то может в них победить.

Программа-минимум

Перспектива возвращения Трампа в Белый дом часто вызывает сильное беспокойство у его противников и у либеральной американской прессы. Например, Байден не раз называл республиканца угрозой для США, обвиняя в лояльности сторонникам превосходства белых. А обозреватели The Financial Times окрестили приход Трампа к власти из-за его критики в адрес Евросоюза и НАТО концом для глобального Запада.

Сам политик опасения своих противников не разделяет. В интервью Time он в частности пообещал бороться с предвзятым отношениям к белым в Америке. В первые дни на посту Трамп собирается принять меры по массовой депортации нелегальных мигрантов, число которых в США оценивается в 15 млн. По плану республиканца, сначала меры коснутся нелегалов с криминальным прошлым, осуществлять депортации поможет Национальная гвардия, власти штатов или в крайнем случае военные.

«Если я подумаю, что ситуация выходит из-под контроля, у меня не возникнет проблем с использованием армии. <...> Речь идет о вторжении в нашу страну», — говорил Трамп.

Еще один важный пункт — защита границ, в том числе за счет завершения амбициозного проекта его первого срока, стены на границе США с Мексикой. Собирается политик пойти и на ряд послаблений для американских нефтегазовых корпораций. Это касается расширения возможностей для бурения нефтяных скважин в США, ограниченных «зеленой политикой» нынешней администрации, и возможной разморозки строительства нефтепровода Keystone XL на границе с Канадой, отмененного Байденом. Отдельно Трамп обещает поработать над возвращением «власти и уважения» полиции, дав правоохранительным органам иммунитет от судебного преследования. Кроме того, он не исключал сокращения числа госслужащих и более глубокое вмешательство в дела минюста на фоне уголовных дел против него.

Во внешней политике республиканец намекал на возможность торгового противостояния с Евросоюзом из-за якобы нечестной ситуации с закупкой американских товаров, в том числе автомобилей. Финансовые прения не исключены также с Бразилией, Индией, Мексикой и в особенности Китаем. Пекин Трамп обещает сдерживать в первую очередь за счет новых торговых пошлин на китайские товары.

Что касается Украины и Израиля, в обоих случаях Трамп уверяет, что при нем этого бы не произошло. Первый конфликт он обещает остановить еще до своей инаугурации, правда, не раскрывая как именно. По информации Politico, Трамп может пойти на прекращение расширения НАТО на восток, путем отказа от включения Украины и Грузии в альянс. Источники издания утверждают, что параллельно с этим страны блока, тратящие на оборону меньше 2% ВВП, могут быть лишены гарантий безопасности.

По ситуации в Израиле Трамп тоже не давал никакой конкретики, но открыто критиковал руководство страны во главе с Биньямином Нетаньяху. При этом политик не скрывал, что США при нем продолжат защищать еврейское государство, в том числе в случае начала войны с Ираном.

«Если бы я был президентом, [президент России Владимир] Путин никогда бы не пришел на Украину. То же самое, касается Израиля и ХАМАС», — подчеркивал Трамп на дебатах с Байденом.

Проект-2025

В консервативных кругах США возможное возвращение республиканцев к власти во главе с Трампом уже окрестили «второй американской революцией». По словам Кевина Робертса, президента аналитического фонда «Наследие», американцы заберут власть у элит и деспотических бюрократов и процесс пройдет мирно, если левые силы позволят этому произойти.

На этом фоне его консервативная организация вместе с бывшими сотрудниками администрации Трампа и другими группами подготовила набор политических предложений по реформированию исполнительной власти в США. 900-страничный «Проект-2025» призывает к увольнению тысяч государственных служащих, расширению полномочий президента, роспуску минобразования и других федеральных агентств, а также к масштабному сокращению налогов.

Документ ставит целью возвращение семейных ценностей в качестве центральной части жизни американцев, ликвидацию административного государства, защиту суверенитета и границ страны, а также обеспечение права на свободную жизнь. Так, авторы предлагают передать всю федеральную бюрократию под контроль президента, отказаться от экологических ограничений по добыче полезных ископаемых и прекратить меры, направленные на поддержку сексуальных меньшинств.

В Демократической партии документ называют «антиутопическим заговором», опасаются перехода страны к авторитаризму и призывают остановить возможную реализацию проекта, который якобы может фактически отменить систему сдержек и противовесов, разрушив демократические институты США. В либеральной прессе «Проект-2025» представляют как реальный план Трампа на второй срок, но официально политик не говорил о полной поддержке этого документа.

Неясные перспективы

Реализация программы Трампа, будь то его собственная стратегия или «Проект-2025», потребует не только победы на выборах, но и контроля Республиканской партии над конгрессом. Многие решения, в особенности по усилению президентских полномочий, требуют поддержки американских законодателей. В настоящее время республиканцы контролируют только нижнюю палату парламента, сенат удерживают демократы. Расстановка сил может изменится в ноябре, параллельно с избранием президента пройдут и довыборы в конгресс.

В итоге вопрос, что является предвыборными заявлениями, а какие инициативы Трампа будут реально реализованы, остается открытым. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают перспективы республиканца. По словам главного научного сотрудника института США и Канады РАН Владимира Васильева, победа политика на выборах вряд ли закончится мирной сменой власти для США:

«В Америке начнется система массовых беспорядков. Страна окажется на грани конституционного кризиса, и произойдет паралич власти вплоть до отказа федеральной бюрократии подчинятся избранному президенту. Трамп будет мстить. Вряд ли стоит ждать мирный транзит власти, скорее хаос и продолжение сегодняшней борьбы. Не исключено, что демократы просто не признают результаты выборов».

На дебатах Трамп в прямом эфире нокаутировал Байдена, отметил Васильев: фактически он его политически обнулил и собирается сделать то же самое с остальными своими противниками, а это встретит серьезное сопротивление.

В свою очередь политолог-американист Малек Дудаков считает, что не стоит воспринимать всерьез все заявления Трампа как минимум по внешней политике. По его мнению, он прагматик и станет исходить из ситуации, которая будет складываться в связи с его возможной победой на выборах и инаугурацией в конце января 2025 года.

«Команда Трампа надеется переориентировать фокус внимания внешней политики США в сторону Тайваня и Индо-Тихоокеанского региона для противостояния с Китаем. Потому что именно КНР рассматривается экс-президентом в качестве главного противника, а не Россия», — добавил эксперт.

Он добавил, что от Трампа можно ждать мирных инициатив по Украине, в том числе согласие с невключением Киева в НАТО, но вместе с ними будут и требования о сокращении кооперации Москвы с Китаем.

«Принять такие предложения невозможно, исходя из нынешней российской стратегии разворота на Восток. В итоге особых надежд в этом направлении на него возлагать не стоит. Маловероятным выглядит и возможность выхода США из блока НАТО. Скорее всего, он будет требовать и дальше наращивать расходы на оборону внутри альянса, угрожая его покинуть, но в реальности этого не сделает», — резюмировал эксперт.