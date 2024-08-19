Сырский скрыл от Запада подготовку к атаке на Курскую область. Военная операция, день 908-й

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Главком ВСУ Александр Сырский держал в тайне планы атаки на российскую территорию, в них не посвящали и союзников Киева, поскольку «Запад сорвал две предыдущие операции», пишет The Economist.

По данным газеты, рассматривалось несколько планов операции, в частности атака в Брянской области, атака в Курской области или комбинация этих вариантов.