Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был «на грани увольнения» перед операцией украинских сил в Курской области, сообщает The Economist. Ранее издание писало, что от успеха этой операции «вполне может зависеть» карьера Сырского.
Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.
Главком ВСУ Александр Сырский держал в тайне планы атаки на российскую территорию, в них не посвящали и союзников Киева, поскольку «Запад сорвал две предыдущие операции», пишет The Economist.
По данным газеты, рассматривалось несколько планов операции, в частности атака в Брянской области, атака в Курской области или комбинация этих вариантов.
Бойцы спецназа «Ахмат» отбили на Курском направлении несколько волн атаки подразделений ВСУ, сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов.
Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор.
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