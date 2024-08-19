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Политика

Сырский скрыл от Запада подготовку к атаке на Курскую область. Военная операция, день 908-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 908-й день

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Александр Река/ТАСС
Средства ПВО за ночь сбили четыре беспилотника над Белгородской и Курской областями. Бойцы спецназа «Ахмат» отбили на Курском направлении несколько волн атаки подразделений ВСУ, сообщил генерал-майор Апты Алаудинов. Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову Cybertruck, который тот собирается отправить на СВО. По данным Economist, Киев держал в тайне от союзников планы атаки на РФ, так как «Запад сорвал две предыдущие операции». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:45

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский был «на грани увольнения» перед операцией украинских сил в Курской области, сообщает The Economist. Ранее издание писало, что от успеха этой операции «вполне может зависеть» карьера Сырского.

8:39

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы, сообщило издание «Общественное. Новости».

8:27

Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил РИА Новости директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

8:18

Главком ВСУ Александр Сырский держал в тайне планы атаки на российскую территорию, в них не посвящали и союзников Киева, поскольку «Запад сорвал две предыдущие операции», пишет The Economist.

По данным газеты, рассматривалось несколько планов операции, в частности атака в Брянской области, атака в Курской области или комбинация этих вариантов.

8:15

Илон Маск заявил, что не дарил Рамзану Кадырову электропикап Cybertruck.

8:13

Бойцы спецназа «Ахмат» отбили на Курском направлении несколько волн атаки подразделений ВСУ, сообщил командир спецназа генерал-майор Апты Алаудинов.

8:10

8:06

Украинский БПЛА сбит над Орловской областью, повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор.

8:04

Средства ПВО ночью уничтожили четыре украинских беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей — Минобороны РФ

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 908-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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