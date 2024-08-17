«Спасибо, Илон Маск!»: Кадыров показал Tesla Cybertruck с пулеметом и отправляет его на СВО Кадыров заявил, что получил от Маска Cybertruck и отправит его в зону СВО

Рамзан Кадыров заявил, что получил Cybertruck от Илона Маска. На него в Чечне установили крупнокалиберный пулемет. Сам Кадыров покатался на машине по Грозному и признался, что «буквально влюбился» в нее. Глава Чечни написал, что «кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО». Ни Маск, ни компания Tesla не подтверждали передачу электрокара Кадырову. Машину можно купить в России через посредников более чем за 20 млн рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого» предпринимателя Илона Маска Tesla Cybertruck. В своем Telegram-канале Кадыров опубликовал видео, как ездит за рулем электромобиля по своей резиденции.

«Проверям. Ход хороший. Удобная машина», — комментирует Кадыров поездку.

В посте Кадыров написал, что «с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют «Киберзверь».

«Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина», — заключил Кадыров.

В Чечне на американский электромобиль установили крупнокалиберный пулемет.

«Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам», — написал Кадыров.

Глава Чечни также выразил «искреннюю благодарность» генеральному директору Tesla и основателю SpaceX и назвал его «сильнейшим гением современности и специалистом».

«Великий человек! Ну а кибертрак получился мощным проектом. Несомненно, один из самых лучших автомобилей в мире! Я в эту машину буквально влюбился», — признался Кадыров и пригласил бизнесмена в Грозный.

«Приму тебя как самого дорогого гостя! — пообещал глава региона. — Не думаю, что в нашем российском МИД будут против такой поездки. И, конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО».

Илон Маск не реагировал на пост Кадырова. Компания Tesla также не подтверждала передачу авто Кадырову. Машину можно купить в России через посредников за сумму свыше 20 млн рублей (примерно $250 тыс.).

Спорили из-за Путина

В последний раз Кадыров и Маск взаимодействовали в публичном поле два года назад — когда устроили перепалку в Twitter.

Тогда Илон Маск публично вызвал президента РФ Владимира Путина на поединок.

«Я бросаю вызов Владимиру Путину. Поединок один на один. Ставка — Украина», — написал Маск.

«Как ты себе это представляешь? Ты в красном углу ринга — бизнесмен и твиттерный блогер. Путин в синем — мировой политик, стратег, гроза Запада и США. Не по-спортивному будет выглядеть Владимир Владимирович, когда будет бить более слабого противника», — отреагировал Кадыров.

Кадыров предложил Маску «пройти подготовку в нескольких центрах» республики. В частности, посоветовал бизнесмену посетить Российский университет спецназа, бойцовский клуб «Ахмат» и редакцию телеканала «Грозный».

«Вернешься совершенно другим человеком, Илона, то есть Илон», — пошутил Кадыров.

В ответ Маск отредактировал свое имя в профиле на «Илона».

«Спасибо за предложение, но такое превосходное обучение дало бы мне слишком большое преимущество. Если он [Путин] боится драться, я соглашусь пользоваться только левой рукой, а я даже не левша», — написал Маск, подписавшись женским именем.

После смены имени общение Маска и Кадырова не прекратилось. Последний подшутил над американским бизнесменом и отметил, что имя Илона «очень грациозное и утонченное». Однако после глава Чечни поблагодарил Маска за то, что он отказался блокировать российские информационные ресурсы в сети Starlink на территории Украины.

«Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов!» — написал Кадыров в Telegram.