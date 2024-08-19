«Зачем вы и ваши дети нужны стране?»: Алаудинов призвал срочников воевать, пообещав место в раю Глава «Ахмата» Алаудинов призвал отправить срочников на СВО

Солдаты срочной службы должны принимать участие в боевых действиях против Украины, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Сегодня в нашей стране должны стоять строем все: от мала до велика», — заявил он, предложив «всем дружно собраться и пойти на фронт». Ранее Шойгу и Путин заявляли, что призывники не будут принимать участия в спецоперации.

Солдаты срочной службы должны принимать участие в боевых действиях против Украины. С таким утверждением выступил замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Если ваши дети 18-летние, уже находящиеся в Министерстве обороны, <...> не должны защищать Отечество даже тогда, когда напал противник и когда он находится на нашей территории, у меня встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» — сказал Алаудинов на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

По мнению командира спецназа «Ахмат», мысль о том, что Родину необходимо защищать, нужно прививать мальчикам с детства.

«Не надо из восемнадцатилетних срочников-мужчин делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать, — призвал Алаудинов. — Это такой же защитник Отечества, как и мы. Он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему даст государство и потом пойти домой рассказывать, что он служил».

Алаудинов также заявил, что понимает, что верховный главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин принял решение, в соответствии с которым срочники не должны «служить нигде, кроме территории своего государства» в мирное время.

«Но сегодня идет война, к нам пришел враг. <...> Сегодня в нашей стране должны стоять строем все: от мала до велика. Если мы это не осознаем, мы далеко не сможем пойти», — считает Алаудинов.

Как заявил командир спецназа «Ахмат», «мы войну выиграем» и без «тех, кто сомневается».

«Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в Бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути Всевышнего? Ничего», — ответил сам Алаудинов.

В своей речи он призвал россиян объединиться, а мужчин — пойти заключить контракт, чтобы «завтра не прятать глаза».

«Предлагаю всем дружно собраться и пойти на фронт. Сегодня на нашу страну напал враг. Что еще должно для вас послужить причиной, чтобы вы реально заставили себя пойти на фронт защищать свое Отечество, если не то, что на территории России находится враг?», — обратился к подписчикам генерал-майор.

Что говорили об участии срочников в СВО

Срочников не будут привлекать к участию в военной операции на Украине, обещал в апреле 2024 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны России.

«Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут», — говорил на совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

То, что в специальной военной операции не будут принимать участие военнослужащие срочной службы, говорил в марте 2022 года и президент РФ Владимир Путин.

«Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса», — сказал президент России в поздравлении к женщинам с Международным женским днем.