«Давайте закончим эту драчку»: Лукашенко предостерег от эскалации конфликта на Украине Лукашенко: переговоры по Украине надо начать с того, на чем кончили в Стамбуле

Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Россия», в котором призвал Москву и Киев сесть за стол переговоров. По словам политика, Украина «фактически денацифицирована», а желание Киева «повысить ставки» может закончиться плохо. Белорусский лидер также объяснил, почему республика поддерживает РФ, и пожаловался на обострение ситуации на границе с Украиной. Подробности — в нашем материале.

О конфликте на Украине

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Украина уже прошла этап «денацификации»:

«Вы говорите иногда про нациков. Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде. Сегодня под 70 с лишним процентов ненавидят Зеленского, потому что он обещал одно, а делает другое».

Владимир Путин, объявляя в феврале 2022 года о начале СВО, назвал денацификацию одной из ее целей. В феврале 2024-го он подчеркивал, что эта она пока не достигнута.

По мнению Лукашенко, пора начинать переговоры и заканчивать конфликт.

«Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им (оппонентам за рубежом. — «Газета.Ru»). Я не могу привести эти факты, они абсолютно закрытые, где они в открытую говорят — высокопоставленные люди. Дословно: «Пусть бьют друг друга — украинцы, русские — пускай в этом котле все подохнут», — сообщил лидер.

Он добавил, что начинать Москва и Киев должны с того, на чем остановились в Стамбуле, в противном случае возникнет эскалация: «Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопросы. Но если будет так, как под Курском, это будет эскалация, которая закончится уничтожением Украины».

При этом белорусский политик уверен, что с помощью вторжения в Курскую область украинские власти рассчитывают поднять ставки и улучшить свое положение на будущих переговорах.

«Идти на повышение ставок своего авторитета, более выгодное положение за столом переговоров занять — это неправильно, это не тот случай. Это классика, но она не подходит в этой борьбе с огромной империей, которая точно еще не начала по-настоящему воевать», — высказал мнение Лукашенко.

О союзнике и соседе

Президент Белоруссии заметил, что украинцы упрекают его страну в том, что она помогает РФ.

«А почему мы не должны помогать? <...> Идет война, наш союзник воюет», — сказал Лукашенко.

Он напомнил, как вместе с телеведущей «России» Ольгой Скабеевой ездил на белорусское предприятие, где производят боеприпасы и ракеты для РФ.

В то же время, по словам лидера, Киев разместил вдоль границы с Белоруссией 120 тыс. военных, поэтому Минск предпринял ответные действия. Президент уточнил, что граница республики заминирована как никогда.

Кроме того, дроны ВСУ постоянно нарушают юго-восточные рубежи Белоруссии, пожаловался Лукашенко. В августе республика была вынуждена отреагировать на действия украинской стороны:

«Почему мы жестко отреагировали на это? Потому что уже надоело. Они постоянно нарушают восточную часть нашей границы, если летят в Питер, туда дальше. Некоторые беспилотники, собранные в Украине, летают 3-5 тыс. километров, долетали же до Татарстана. Они цепляли нашу границу. Мы их предупреждали. Конечно, наше ПВО это видит и сразу информацию передает российским противовоздушным силам».

При этом Лукашенко заверил, что Москве не стоит ждать проблем от Минска и белорусы никогда бы не позволили стрелять россиянам в спину.

«Оппозиционный сын»

В интервью президент говорил не только о РФ и Украине. Он также рассказал об отношениях с младшим сыном Николаем: «Сын такой оппозиционный ко мне — в хорошем смысле. Он может меня покритиковать».

Политик добавил, что Николай — подготовленный человек, он блестяще закончил школу.

«Хорошо владеет английским языком. Он на английском обучение проходит биотехнологиям. Он учится в Пекинском университете и в Белорусском госуниверситете по совместной программе, два диплома», — поделился президент.

Он добавил, что хотел бы для такого способного молодого человека, который занимается спортом и музыкой, мирного будущего.

О выходе к протестующим с автоматом

Лукашенко вспомнил, что Николай находился вместе с ним во время протестов в 2020 году, начавшихся после президентских выборов, на которых в шестой раз победил действующий лидер. Отец и сын тогда покинули резиденцию и на вертолете добрались до Дворца Независимости, где проходила демонстрация. Глава республики взял автомат, так как был уверен, что протестующие готовятся к штурму здания.

«Он когда увидел, что я бронежилет одел…, он тоже накинул… Я говорю: «Ты дома останешься». — «Нет, я пойду с тобой... я еду защищать своего отца». Вот его были слова. Что тут скажешь? Мы сели в вертолет и полетели… Он человек мужественный, я этому рад. Свою страну он будет защищать, как следует», — сказал Лукашенко.

Политик заметил, что в той ситуации не было необходимости применять оружие: протестующие разбежались сами, «сверкая пятками», когда увидели президента.

«Тогда не было необходимости применять [автомат, с которым Лукашенко вышел в 2020 году к протестующей оппозиции]. Я в горячке… Я пошел туда, когда услышал, что «Лукашенко сбежал, он уже в Ростове». Я тогда был за пределами Дворца Независимости, в своей резиденции. Я — в вертолет, говорю пилотам: «Ребята, пролетите по улице, где они идут ко Дворцу Независимости, и пониже»… Я подлетел ко Дворцу, выхожу, в горячке… пошел напрямую, и они уже бежать стали», — утверждает политик.