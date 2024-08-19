Маск отрицает передачу Кадырову Cybertruck. Теперь глава Чечни благодарит его за Starlink в зоне СВО Кадыров публично поддержал Маска и отблагодарил за Starlink

Рамзан Кадыров обратился к предпринимателю Илону Маску после поста о том, что тот не передавал главе Чечни электрокар Tesla Cybertruck. Кадыров призвал американского предпринимателя продолжать творить, а также поблагодарил за систему Starlink в зоне СВО. При этом и сам американский бизнесмен, и представитель Кремля Дмитрий Песков отрицали ее применение Россией.

«Ты настолько отсталый?»

Рамзан Кадыров отреагировал на пост Илона Маска, в котором предприниматель заявил, что не дарил главе Чечни электромобиль Cybertruck:

«Илон, не обращай внимания на отсталых и непосвященных людей и продажные СМИ. Не стоит на них отвлекаться, поверь мне. Лучше продолжай творить и достигать новые вершины».

Кадыров отметил, что разработки американского бизнесмена «здорово помогают»: «Ты в любом случае молодец!».

До этого Маск прокомментировал пост журналиста New York Times Сэта Абрамсона в соцсети X, возмутившегося тем, что предприниматель поставляет авто «одному из врагов Америки».

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это потрясающе. Ты еще один пример, как устаревшие медиа врут», — написал предприниматель.

При этом генеральный директор Tesla и основатель SpaceX не уточнил, как Кадыров мог получить электрокар.

Starlink в зоне СВО

В посте Кадыров также отдельно поблагодарил Маска за Starlink (глобальную спутниковую систему, разворачиваемую компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростного спутникового доступа в интернет в местах с ненадежным или дорогим соединением).

«Скорость связи в зоне СВО вообще огонь! От бойцов отдельный респект!» — заявил Кадыров.

В феврале 2024 года портал Defense One сообщал, что российские военные якобы используют терминалы Starlink в зоне проведения специальной военной операции. После этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта система не сертифицирована в РФ, соответственно она официально не поставляется и не используется в стране.

«В ряде ложных новостей утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это категорически неверно. Насколько нам известно, ни один Starlink не был продан России прямо или косвенно», — подчеркивал тогда Маск в соцсети X.

Как в Чечне модифицировали Cybertruck

17 августа Кадыров сообщил, что получил от «уважаемого» предпринимателя Илона Маска Tesla Cybertruck. В посте он написал, что «с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно автомобиль называют «Киберзверь»:

«Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина».

В Чечне на электромобиль установили крупнокалиберный пулемет.

«Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам», — заявил Кадыров.

Тогда глава Чечни тоже благодарил «сильнейшего гения современности и специалиста» за «один из самых лучших автомобилей в мире», в который влюбился, и пригласил Маска в гости.