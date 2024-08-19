Один из поврежденных мостов через реку Сейм в Курской области

«Потенциал исчерпан». Зачем ВСУ взрывают мосты в Курской области? Полковник Ходаренок: ВСУ рушат мосты под Курском, так как не планируют наступать

Военные действия в Курской области по-прежнему в центре внимания как в России, так и в мире. Ночью 19 августа Вооруженные силы Украины нанесли удар по третьему (и последнему) мосту через реку Сейм, разрушив три пролета. Что означают действия Киева и как может развиваться обстановка в регионе, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Украинские политологи, военные эксперты и журналисты на Западе подчас подают события в Курской области как «поворотный пункт войны», «событие, которое изменит все» или, по меньшей мере, как «кардинальный перелом в ходе боевых действий».

Однако мало того, что подобные высказывания мало соотносятся с реальностью, так и аналогичные оценки (а подаются они авторами, как правило, в состоянии эйфории и экзальтации) явно преждевременны, поскольку ситуация, что называется, находится в развитии.

Подведем только промежуточные итоги операции ВСУ. В настоящее время противник контролирует территорию примерно в 1 тыс. кв. км и несколько десятков населенных пунктов. К слову, успехи любой армии в ходе вооруженной борьбы никогда не измерялись квадратными километрами, о которых так любят в последнее время говорить в ВСУ. Тут важны совершенно другие показатели и результаты.

Подразделения и части украинской армии за почти две недели вклинились в оборону наших войск на глубину от 12 до 25 км и по фронту до 40 км. Но это не более чем тактический успех. И отнюдь не выдающийся результат в сфере военного искусства.

К примеру, 56-й моторизованный корпус Вермахта под командованием генерал-лейтенанта Эриха фон Манштейна за четыре дня летом 1941 года прошел 300 км. 6-я гвардейская танковая армия Красной Армии в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции в августе 1945 года продвинулась на глубину более 800 км, наступая со среднесуточным темпом 82 км.

Так что в историю войн и военного искусства продвижение ВСУ за две недели на 25 км золотыми буквами вряд ли будет вписано.

А если учесть, что войск ВС РФ на этом направлении практически не было, и противник в полном объеме воспользовался фактором внезапности, то даже и это продвижение не выглядит каким-либо приличным результатом. И говорить о стратегических подвижках в ходе вооруженной борьбы по результатам событий в Курской области пока явно не стоит.

Что стоит за взрывами мостов?

Вместе с тем наступательный потенциал группировки ВСУ, действующей на этом направлении, в целом исчерпан, и противник переходит к обороне и фортификационному оборудованию местности. Известий о дальнейшем продвижении украинской армии уже нет.

По данным Telagram-канала SHOT, ВСУ в ночь на 19 августа разрушили третий (последний) мост через реку Сейм в Курской области. Днем ранее, 18 августа, украинские военные ударом РСЗО HIMARS уничтожили еще один мост через реку Сейм в районе населенного пункта Званное в Курской области, а 16 августа ударом ВСУ был уничтожен автомобильный мост в Глушковском районе.

Удары ВСУ по мостам через реку Сейм подаются украинскими экспертами как способ нарушить тыловое и техническое обеспечения российских войск, ведущих в настоящее время оборонительные действия в Курской области, или как средство для окружения подразделений ВС РФ.

Однако на эти удары ВСУ можно посмотреть и под другим углом зрения. Если противник планирует продолжать наступательные действия, то одна из важнейших задач в ходе стремительных прорывов — захват мостов на территории противника в исправном состоянии. В этих целях формируются передовые отряды, их командирами назначаются инициативные и храбрые офицеры, хорошо проявившие себя в предыдущих боях.

Но если ВСУ приступили к разрушению мостов, то это означает, что противник переходит к обороне и не планирует дальнейшего продвижения в глубину России.

Теперь дело за ответными действиями российской армии.

В настоящее время идет сосредоточение сил и средств, создание ударных группировок, подвоз необходимого объема материальных средств.

Так что окончательные итоги событий в Курской области можно будет подводить только по завершению успешной наступательной операции ВС РФ, которую так ждут в российском обществе. Только тогда будет очевиден общий результат этих боевых действий и их примерное место в истории военной операции.

Что касается предварительных выводов, то в который раз стала просто осязаема определяющая роль стратегических резервов в ходе ведения вооруженной борьбы (всех видов Вооруженных сил и родов войск), единого командования в регионе, где возник кризис, своевременного и точного информирования по обстановке Верховного главнокомандования для принятия оперативных мер неотложного характера.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).