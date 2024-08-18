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Политика

Пожар в Ростовской области после атаки БПЛА. Военная операция, день 907-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 907-й день

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Дмитрий Ягодкин/ТАСС
За ночь над территорий России уничтожены пять украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. В Ростовской области после атаки беспилотника загорелось топливо на складах. Военные РФ сбили в Запорожской области самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС командир зенитно-ракетного дивизиона. Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с бойцами Второй бригады спецназа и Сил специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки, сообщил Алаудинов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
08:46

Больше всего боев произошло на Покровском направлении, следует из сводки Генштаба ВСУ.

08:26

Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

08:21

Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими Второй бригады спецназа и Сил специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

08:14

Военнослужащие группировки войск «Днепр» сбили на Ореховском направлении Запорожской области самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС командир зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады с позывным Марс.

08:10

08:07

За ночь пять украинских БПЛА уничтожены над территорий России, из них по два были сбиты над территорией Белгородской и Ростовской области, один – над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 907-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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