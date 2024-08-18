Пожар в Ростовской области после атаки БПЛА. Военная операция, день 907-й

Средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
Бойцы спецназа «Ахмат» совместно с военнослужащими Второй бригады спецназа и Сил специальных операций РФ уничтожили 11 единиц техники и два миномета ВСУ за сутки, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.
Военнослужащие группировки войск «Днепр» сбили на Ореховском направлении Запорожской области самолет Су-27 и вертолет Ми-8, сообщил ТАСС командир зенитно-ракетного дивизиона зенитно-ракетной бригады с позывным Марс.
За ночь пять украинских БПЛА уничтожены над территорий России, из них по два были сбиты над территорией Белгородской и Ростовской области, один – над территорией Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.