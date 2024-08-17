Украинские военнослужащие недалеко от границы с Россией в Сумской области, 2024 год

«После Курска русские отказались»: как атака ВСУ сорвала секретные мирные переговоры WP: наступление ВСУ под Курском сорвало секретные мирные переговоры РФ и Украины

Украина и Россия уже в этом месяце должны были отправить свои делегации в Катар для проведения секретных мирных переговоров, но Москва решила приостановить процесс из-за атаки ВСУ в Курской области, пишет The Washington Post. На этих переговорах стороны планировали прийти к взаимопониманию по соглашению о прекращении конфликта, а также договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев.

Операция ВСУ в Курской области сорвала мирные переговоры России и Украины о прекращении взаимных обстрелов энергетической инфраструктуры и промышленных объектов. Об этом сообщает WP со ссылкой на дипломатов и чиновников, знакомых с ходом переговоров.

«Это соглашение было бы равносильно частичному прекращению огня», — пишет WP.

По данным издания, участники переговоров хотели договориться не атаковать энергообъекты друг друга в течение двух месяцев. Они также надеялись, что договоренности могли бы «привести к более всеобъемлющему соглашению о прекращении войны».

Посредником на переговорах должен был стать Катар. Его представители уже встречались по отдельности как с российской, так и с украинской стороной. По данным WP, российская и украинская делегации готовились приехать в Доху для переговоров отдельно друг от друга.

Очная встреча делегаций противоборствующих стран должна была состояться в августе, для этого оставалось проработать незначительные детали.

«После Курска русские отказались», — рассказал источник WP, знакомый с ходом переговоров.

Москва «не отменила переговоры, они сказали: дайте нам время», утверждает другой собеседник WP.

Киев не верит в успех

Украинская сторона отменила участие в саммите в Дохе «из-за ситуации на Ближнем Востоке», ответили The Washington Post в администрации президента Украины. Там заявили, что примут участие в видеоконференции 22 августа, после чего Киев проведет консультации с партнерами по реализации обсужденных вопросов.

Украина хотела отправить свою делегацию в Доху, даже узнав об отказе России участвовать, пишет WP. Но Катар отказался, потому что «не считал одностороннюю встречу полезной».

Впрочем, украинцы, как пишет WP, не верили в успешный итог переговоров:

«Некоторые оценивали шансы в 20%, другие предвидели еще худшие перспективы, <…> даже если бы атака на Курскую область не состоялась».

В Кремле и Белом доме отказались комментировать ситуацию.

Российский ученый, имеющий тесные связи с высокопоставленными российскими дипломатами, дал понять WP, что президент РФ Владимир Путин не будет настроен заключать сделку после наступления ВСУ под Курском.

«Российское руководство обычно не идет ни на какие компромиссы под давлением», — сказал собеседник WP.

Обстрелы продолжаются

В ходе нынешнего военного конфликта между Россией и Украиной вооруженные силы стран ведут регулярные обстрелы энергетической инфраструктуры и промышленных объектов.

ВС РФ наносили удары по объектам ТЭК Украины минувшей весной, как сообщалось, в ответ на «попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России».

Украина лишилась более 9 гигаватт генерирующих мощностей из 18 гигаватт, которые были ранее, сообщал директор Центра исследований энергетики страны Александр Харченко.

Киев при этом часто выбирает для своих атак российские предприятия нефтепереработки.

Последний раз делегации России и Украины встречались в марте 2022 года в Стамбуле, переговоры провалились.

«О каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбора наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозу для объектов ядерной энергетики?» — говорил Владимир Путин в ходе совещания по Курской области.