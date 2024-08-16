ВСУ разрушили мост в Курской области. Часть населенных пунктов отрезана от эвакуации SHOT: ВСУ пытаются разрушить еще один мост через реку Сейм

ВСУ ударами из HIMARS разрушили мост в Глушковском районе Курской области. Из-за этого отрезанными оказались 30 населенных пунктов, среди которых Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и другие. Сооружение было единственной переправой для вывоза мирного населения. Эвакуация наземным способом из части Глушковского района теперь невозможна. SHOT также сообщает, что украинская армия пытается разрушить еще один мост через Сейм в поселке Званное.

ВСУ разрушили автомобильный мост через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава Курской области не уточнил, о каком конкретно сооружении идет речь. Однако, как пишет SHOT, в результате удара украинской армии был поражен мост в поселке Глушково.

«Из-за этого порядка 30 населенных пунктов Глушковского района остались отрезаны», — говорится в публикации.

По данным Mash, речь идет о населенных пунктах Тёткино, Попово-Лежачи, Волфино и других. Уничтоженный мост был основной переправой для вывоза населения. В связи с этим, как сообщило ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, часть Глушковского района оказалась отрезана от эвакуации наземным способом.

Источник SHOT также отметил, что ВСУ пытаются разрушить еще один мост через Сейм — в поселке Званное.

При первом ударе погибли два волонтера «Народного фронта»

Как сообщил Mash, ВСУ обстреляли мост через реку Сейм в Глушковском районе как минимум дважды. По переправе выпустили несколько ракет из РСЗО HIMARS.

Первый удар произошел днем, ракета попала в ГАЗель во время эвакуации мирных жителей. В результате атаки погибли двое волонтеров — медик гуманитарной миссии Молодежного крыла «Народного фронта» в ДНР Николай Ковалёв и координатор по СМИ РИК «Народного фронта» в ДНР Давид Соколов.

Вместе с ними был заместитель руководителя краснодарского отдела общественного движения Фёдор Геращенко. В результате атаки он получил осколочные ранения и был экстренно госпитализирован.

По данным Telegram-канала, ракета попала в машину общественников, когда они ехали за второй партией жителей Глушковского района.

После первой атаки ВСУ нанесли по мосту второй удар около 17:00, из-за чего часть переправы обрушилась.

Ситуация в Курской области

По данным Минобороны России на 16 августа, Вооруженные силы (ВС) РФ отразили украинские атаки в направлении Русского Поречного и Гордеевки в Курской области. Также российские военные уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука.

В районах Юнаковки и Мирополья в Сумской области высокоточными ракетными ударами были уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи.

Украинская армия потеряла на Курском направлении до 220 человек и 19 единиц бронетехники.

О боях в Глушковском районе не сообщалось, однако он постоянно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. ВСУ действуют в соседнем с Глушковским Коренеском районе, а также расположенных восточнее Суджанском и Беловском.

Вечером 14 августа оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации всего Глушковского района. Утром 16 августа корреспондент РИА Новости сообщил, что волонтеры «Народного фронта» эвакуировали из района 11 человек и собаку. В основном общественники вывезли пенсионеров.