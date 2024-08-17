Дважды бежал от военных действий: что известно о пенсионере, пропавшем под Курском после видео ВСУ Shot: пропавший после издевательств ВСУ пенсионер из Суджи был беженцем из Макеевки

Пенсионер Александр Григорьев, пропавший после видео с издевательствами украинских военных, бежал в Курскую область из ДНР, сообщил Shot. Он приехал в регион с семьей в 2014 году, до этого жил в Макеевке, «всю жизнь проработал на донецких шахтах». Последний раз мужчину видели 6 августа, к его поискам подключены местные власти, волонтеры и средства аэроразведки. Военные следователи после публикации видео ВСУ возбудили дела о реабилитации нацизма и убийстве.

В Курской области продолжаются поиски пенсионера Александра Григорьева, который стал героем ролика, снятого военными Вооруженных сил Украины. На видео украинские солдаты, на одном из которых была каска с символикой СС, обратились к проходящему мужчине, имитируя немецкий акцент, и назвали «русише швайне» (нем. schwein – свинья).

«Иди пей водка. Шнапс, йа-йа! Гут!» — сказал один из военных.

По данным Telegram-канала Shot, попавший на видео мужчина — Александр Григорьев, беженец из Макеевки в Донецкой народной республике. В 2014 году он переехал в село Гоголевка Суджанского района Курской области вместе с семьей. При этом ранее СМИ сообщали, что мужчину зовут Александр Гусаров.

«В прошлом Александр был шахтером, всю жизнь проработал на донецких шахтах. Его жена умерла в 2012 году. В Гоголевке пенсионер жил с дочкой и ее мужем», — говорится в сообщении Shot.

Как пишет канал, в селе «Александра Степановича все любят» и называют его «добрым и хорошим дедушкой». В последнее время мужчина «занимался огородом и ухаживал за курочками, пока не пришли ВСУ». Семья и соседи пенсионера выразили надежду, что его получится найти живым: к поискам подключили аэроразведку.

По словам главы Суджанского района Александра Богачева, Александра Григорьева также ищут волонтеры и представители местных властей, однако пока безуспешно.

«Информации [о местонахождении Александра Григорьева] пока нет, не можем его найти. Обзваниваем [людей] — никто не слышал, где он», — рассказал Богачев.

«Мы все равно его найдем»

Последний раз родственники Александра Григорьева видели его 6 августа, сообщила «Известиям» его дочь Светлана.

По ее словам, сначала она с мужем увезла отца из села Гоголевка в Суджу, затем — детей в Курск, после чего вернулась за отцом, однако к тому времени он куда-то ушел.

«Мы его утром перевезли в Суджу, в квартиру. И поехали отвозить детей. А потом, так как мы все были голые, раздетые, никто ничего не брал, естественно, хотели вернуться обратно. Потому что никто еще ничего не понимал, что происходит. И потом я подключила все службы, были люди, которые могли вывезти, туда не пропускали, но оттуда еще выезжали», — сообщила она.

Женщина рассчитывает найти отца. «Я всю жизнь за ним ухаживала, я не знаю, как так получилось, вот такой рок судьбы. Я не знаю, куда он пошел, почему он ушел из квартиры. <…> Мы его найдем все равно», — сказала Светлана.