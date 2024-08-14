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Политика

117 дронов сбито над регионами РФ. Военная операция, день 903-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 903-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Силы ПВО за ночь сбили 117 БПЛА и четыре тактические ракеты над регионами России, заявили в Минобороны РФ. Спецслужбы ДНР задержали женщину, которую подозревают в госизмене, сообщили в УФСБ по региону. Режим ЧС регионального уровня введен в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Украинские власти не предупредили администрацию США об атаке ВСУ на Курскую область, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:34

Возгорание и обрушение плит произошло в одной из квартир многоквартирного дома в Шебекине в результате атаки ВСУ с применением беспилотников, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

08:31

Украинские подразделения уходят с позиций в селе Гродовка, его окрестностях, а также в районе города Новогродовка на Покровском направлении. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

08:24

Украинские власти не предупредили администрацию США об атаке ВСУ на Курскую область, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы не имеем к этому никакого отношения. О своих военных операциях должна говорить Украина. Наша политика в этом вопросе не изменилась. Мы собираемся продолжать делать то же самое, что и последние два с лишним года, — продолжать оказывать Украине помощь, которая ей необходима для защиты от агрессии со стороны России», — сказала Жан-Пьер на брифинге для журналистов.

08:16

В Белгородской области объявлен режим ЧС регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить ЧС федерального уровня, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:11

Спецслужбы ДНР задержали женщину, которую подозревают в госизмене, сообщили в УФСБ по региону.

Предполагается, что женщина передавала украинским спецслужбам сведения о силах и средствах МЧС России, задействованных в локализации последствий артиллерийских ударов, наносимых со стороны ВСУ по территории республики.

08:04

⚡️ Силы ПВО РФ за ночь сбили 117 дронов и четыре тактические ракеты над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

37 дронов и четыре тактические ракеты уничтожены над территорией Курской области, еще 37 БПЛА уничтожено над Воронежской областью, 17 — над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской и один – над Ростовской областями.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 903-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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