В Белгородской области ввели режим ЧС. Что это значит, какие ограничения действуют В Белгородской области начал действовать режим ЧС регионального уровня

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что из-за ежедневных обстрелов ВСУ пострадали многие местные жители, разрушены дома. В области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Его могут расширить до федерального уровня. Во время режима ЧС население обязано иметь при себе удостоверение личности, эвакуироваться по первому требованию, помогать проводить аварийно-спасательные работы. Губернатор Гладков пообещал новые меры поддержки пострадавшим.

Почему в Белгородской области ввели ЧС

В Белгородской области ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По словам губернатора, обстановка в области остается крайне сложной и напряженной. Чиновник отметил, что регион ежедневно обстреливают ВСУ, многие дома разрушены, многие мирные жители ранены или погибли.

«Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории Белгородской области с целью дополнительной защиты населения, с целью оказания дополнительных мер поддержки пострадавшим объявить чрезвычайную ситуацию регионального уровня с последующим обращением в правительственную комиссию с просьбой объявить чрезвычайную ситуацию на федеральном уровне», — сказал губернатор.

Он не уточнил, какие именно меры поддержки окажут пострадавшим от действий ВСУ жителям региона.

Что означает ЧС на региональном уровне

Режим чрезвычайной ситуации власти могут вводить при опасности для людей, природы, имущества. На региональном уровне такое положение могут объявить, если пострадали от 50 до 500 человек; нарушены условия проживания от 500 до 1000 человек; если опасность охватила более двух российских субъектов.

Право на введение режима ЧС есть у глав городов и субъектов, правительства и президента страны. Кто именно введет режим ЧС, зависит от масштаба опасности.

Во время действия режима ЧС регионального масштаба население обязано иметь при себе удостоверение личности и эвакуироваться по первому требованию. При необходимости власти могут попросить у жителей помощи в проведении аварийно-спасательных работ.

При вводе такого режима власти могут ограничить доступ людей и транспорта в зону ЧС, ограничить работу предприятий и запретить распространять ложную информацию о чрезвычайной ситуации.

Как сообщало МЧС России, при ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь: разовая выплата на сумму 15 тыс. руб., при частичной утрате жизненно важного имущества — 75 тыс. руб., при полной утрате имущества — 150 тыс. руб., в случае получения травм легкой степени тяжести пострадавший получит 300 тыс. руб., 600 тыс. руб. при причинении средней или тяжелой травмы; 1,5 млн руб. выплачивается родственникам в случае смерти человека.

Обстановка в Белгородской области

За последние сутки, как сообщал Гладков, два человек получили ранения при атаке беспилотника ВСУ. Один дрон попал в автобус в Шебекино — пострадал водитель. Другой БПЛА ударил по селу Новая Таволжанка — мужчина получил осколочные ранения. Еще один дрон попал в частный дом в Шебекино. Никто не пострадал, в здании выбило окна, повреждены кровля и внутренняя отделка.

13 августа Гладков заявил, что три населенных пункта Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ: село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе, хутор Церковный и село Пороз Грайворонского городского округа. В Таволжанке были повреждены четыре дома, в Церковном пострадало здание храма, а в Порозе сгорели две легковушки, отмечал губернатор.

В трех приграничных селах Белгородской области организована эвакуация — это села Краснояружского района Графовка, Вязовое, Репяховка. В последнем, как сообщал 12 августа Гладков, остались несколько жителей. На следующий день он сообщил, что Краснояружский район покинули в общей сложности 11 тысяч человек.