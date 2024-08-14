«Он выбрал войну». В России не верят заявлениям Зеленского о мирных переговорах Посол Келин: слова Зеленского о мирных переговорах не стоит воспринимать всерьез

Посол России в Лондоне Келин призвал не воспринимать всерьез заявления Зеленского о возможности мирных переговоров с Москвой. По его словам, украинская сторона не демонстрирует ничего в подтверждение таких намерений. Последний раз Зеленский говорил о возможности мирных переговоров с РФ 22 июля. 6 августа ВСУ пересекли границу РФ и зашли вглубь территории Курской области. На этом фоне зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что действия Киева стали ответом на «щедрое предложение» президента РФ о прекращении огня на Украине.

Не воспринимать всерьез

Заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез. Такое мнение высказал посол России в Лондоне Андрей Келин.

«На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов»,

— подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

close 100% Андрей Келин Dylan Martinez/Reuters

По словам дипломата, стоит также учитывать «непроясненный статус» Зеленского. Глава российской дипмиссии также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией «не в фаворе».

22 июля Зеленский назвал возможными переговоры с Россией, несмотря на действующий запрет в стране на общение с российским лидером Владимиром Путиным.

«Давайте честно, если мы хотим закончить войну и у нас есть все силы для этого, и если мир будет объединен вокруг Украины, — ну, что же, мы будем говорить с теми, кто в России все решает», — заявил украинский президент.

Затем 31 июля Зеленский допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. 6 августа президент Украины заявил, что целью Украины является подготовка базы для справедливого завершения конфликта в 2024 году.

«Украина сделала свой выбор»

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в то же время на неформальном заседании Совбеза напомнил о предложениях президента Владимира Путина Киеву, которые он озвучивал в июне.

«Учитывая плачевное положение Украины на линии фронта, в июне наша страна сделала ей очень щедрое предложение о переговорах.

Ответ на наше предложение мы получили неделю назад — режим Зеленского выбрал эскалацию и войну через вторжение в мирный российский регион. Это фатальная ошибка, о которой Украина потом будет очень сожалеть. Но выбор уже сделан»,

— сказал Полянский.

По его словам, в настоящее время непонятно, приняла ли Украина такое решение совместно с западными странами или же это был «акт безумия конкретного человека».

14 июня Путин на встрече с руководством МИД России назвал два условия прекращения огня Россией в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, это произойдет только после того, как Украина выведет войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Помимо этого, Киев должен официально уведомить об отказе от вступления в НАТО.

Отказ о переговоров из-за вторжения

Путин 12 августа во время совещания по ситуации на границе с Украиной заявил, что Россия не намерена в настоящее время вести диалог с украинскими властями, которые организуют атаки на мирных жителей и ядерные объекты страны.

«Но о каких переговорах вообще может идти речь с людьми, которые без разбору наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики?»

— задался вопросом российский лидер.

6 августа украинские солдаты перешли границу РФ и зашли вглубь территории Курской области. 8 августа в Минобороны РФ сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

13 августа МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области в общей сложности до 2030 военных и 35 танков.

Накануне Алексей Кондратьев — гвардии полковник и участник спецоперации, который является доверенным лицом временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, заявил, что российские военнослужащие успешно заблокировали украинские силы, которые пытались прорваться в некоторых районах Курской области.

По его словам, ситуация в регионе остается сложной и напряженной, но под контролем.