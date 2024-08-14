«Задачу не выполнили». Алаудинов раскрыл план Украины по захвату Курской АЭС Алаудинов: в атаке на Курскую область ВСУ задействовали более 11 тыс. военных

Вторжение ВСУ в Курскую область было направлено на захват Курской АЭС к 11 августа. Об этом заявил генерал-майор Алаудинов, ссылаясь на полученные оперативные данные. Накануне главком ВСУ Сырский доложил президенту Зеленскому, что украинские войска успешно продвигаются в Курской области, занимая населенные пункты. По словам же Алаудинова, группировка в 11 тыс. бойцов ВСУ не справилась со своей задачей, часть техники и личного состава уже уничтожена, дальнейшее продвижение блокировано.

Планы ВСУ

Вооруженные силы Украины планировали к 11 августа захватить Курскую атомную электростанцию, расположенную в Курчатове, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, в распоряжении российских военных оказались материалы по готовящейся в Курской области операции ВСУ, в том числе о выделенных на нее силах.

«Ну и что я могу сказать? 11-го числа надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14-е число. Ваши 11 тысяч человек задачу не выполнили.

<…> Этот блицкриг [Владимира] Зеленского, который планировался с захватом АЭС в Курчатове и уже выходом на передовую с ультиматумом о том, чтобы мы откуда-то ушли и еще что-то сделали, не удался», — сообщил Алаудинов в своем Telegram-канале.

Накануне главком ВСУ Сырский на совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Украина якобы сумела взять под контроль 74 населенных пункта Курской области. Главком сообщил, что наступление украинских войск продолжается в этом регионе.

«А вы там сидите с Сырским, слушаете этого индюка... сидишь и умную рожу делаешь. Задачу-то не выполнили, — заметил российский генерал, очевидно комментируя доклад Сырского Зеленскому. — А вот весь ресурс, который у вас был на ходу, вы забросили в топку, откуда он уже не вылезет».

Кроме того, в эфире командир спецназа «Ахмат» рассказал о планах украинского командования по продвижению в Курской области. «Очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка. Они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение, логистические маршруты у них проходили через Мартыновку. Этот узел был одним из основных», — сказал Алаудинов.

«Вряд ли мы отпустим врага»

Как подчеркнул командир спецназа «Ахмат», ВС РФ уже уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области.

«Да, где-то пытаются на Белгородском направлении, но уже бесполезно. Вряд ли мы отпустим врага, пока не вырвем ему кадык, зубы у нас жесткие», — сказал командир.

В настоящее время, по его словам, российские силы завершают блокирование ВСУ на территории области вторжения.

Также он заявил, что у украинских военных нет, как раньше, ретивого желания рваться вперед на Курском направлении. По словам Алаудинова, бойцы ВСУ начали окапываться, чтобы избежать уничтожения. По оценке Алаудинова, военные действия могут закончиться осенью 2024 года.

Данные о занятых территориях

12 августа врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов Курской области.

Также, по данным Смирнова, в результате нападения ВСУ погибли 12 мирных жителей, ранены — 121. В регионе выкопали 40 км из 46 км противотанкового рва для защиты от ВСУ, также строились 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны. Еще 180 тыс. человек подлежат эвакуации.

«Глубина проникновения на территорию Курской области составляет 12 км, ширина по фронту — 40 км», — уточнил глава региона.

Нападение ВСУ на Курскую область

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино.

8 августа в российском оборонном ведомстве сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции.

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил в среду, что обстрелы со стороны ВСУ в регионе временно стихли. Власти по возможности продолжают эвакуацию граждан.

«На данный момент небольшое затишье», — указал Богачев.

По его словам, обстановка на территории района очень сложная. При этом власти вывезли всех, «кого смогли», когда позволяла ситуация.