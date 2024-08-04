«Баш на баш». В МИДе рассказали, как будут вести переговоры с США по Украине Рябков: часы Судного дня показывают без двух минут, нужно держать порох сухим

Часы Судного дня показывают «без двух минут», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1». Замминистра сообщил, что Россия может развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на аналогичные действия стран Запада. Еще Рябков рассказал, что сигнал, переданный главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином 12 июля, дошел «не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону». Договариваться с американцами теперь можно только «баш на баш», уверен дипломат.

Часы Судного дня, показывающие, насколько человечество близко к глобальной катастрофе, показывают «без двух минут», заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-1».

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему», — сказал Рябков (цитата по ТАСС).

Замминистра добавил, что «военным нужно держать порох сухим, потому что сценарии могут быть самые разные».

Рябков предупредил о развертывании ядерного арсенала

В ходе интервью Рябков допустил, что может настать момент, когда России понадобится развернуть ракеты в ядерном оснащении в ответ на аналогичные действия стран Запада.

«Я подтверждаю: если Верховный главнокомандующий [ВС РФ Владимир Путин], если наши военные скажут, что там нужны спецбоеприпасы на таких-то носителях, значит так оно и будет. Но они должны принять это решение, исходя из совокупности факторов.

Я допускаю, что может настать момент, когда это понадобится», — заявил Рябков.

10 июля Белого дома опубликовал заявление от имени правительств США и ФРГ, в котором говорится, что США начнут «эпизодическое» развертывание своих средств огневого поражения большей дальности в Германии в 2026 году, впоследствии планируется их постоянное размещение на территории ФРГ.

«Дальнобойные огневые подразделения будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», — отмечается в сообщении.

Россия будет «считать себя свободной» от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности (РСМД), если США разместят свои вооружения в Германии, заявил президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

По его словам, в случае размещения американского оружия в ФРГ, значимые российские объекты государственного и военного управления, а также административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура РФ окажутся в зоне его досягаемости.

«Полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут», — подчеркнул президент.

Избежали «эскалационного витка»

Сергей Рябков также заявил, что сигнал, переданный главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым в разговоре с министром обороны США Ллойдом Остином, дошел до адресатов.

«Могу сказать, что, по некоторым признакам, сигнал, который был направлен с российской стороны до Вашингтона, я так понимаю, не только до Вашингтона, но и до некоторых других столиц, подконтрольных Вашингтону, дошел.

Мы избежали нового эскалационного витка», — считает Рябков.

Минобороны РФ сообщало о разговоре Остина и Белоусова 12 июля.

«Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — проинформировало оборонное ведомство.

Разговор произошел по инициативе Москвы, писала газета The New York Times. По данным издания, в телефонном разговоре обсуждалась готовящаяся «тайная операция» Украины против РФ. Пентагон якобы не был в курсе украинской операции, однако воспринял предупреждение Москвы «настолько серьезно, что связался с Киевом и призвал не проводить операцию, если такие планы имелись».

Сергей Рябков подтвердил, что провокация могла коснуться «военного мероприятия».

«Я не хочу в подробности углубляться, но в принципе была определенная увязка и с такого рода событиями», — сказал Рябков.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что РФ не пойдет на уступки США в вопросе урегулирования украинского кризиса. Дипломат также подчеркнул, что время односторонних уступок Москвы осталось в прошлом.

«Никаких подачек, подарков, уступок, каких-то жестов для того, чтобы задобрить Вашингтон. Если они опять попробуют нам что-то навязать односторонне выгодное только им, значит, не будет никаких договоренностей. Договариваться можно только когда «баш на баш», американцы хорошо понимают такой разговор», — сказал Рябков.