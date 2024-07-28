«Полетное время до России — 10 минут». Путин пригрозил ответом на размещение оружия США в ФРГ Путин пригрозил отказаться от моратория по РСМД, если США разместят оружие в ФРГ

Россия будет «считать себя свободной» от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, если США разместят свои вооружения в Германии, заявил президент РФ Владимир Путин. Он пригрозил Соединенным Штатам «зеркальными мерами» и повышением возможностей ВМФ. Размещение американского оружия в ФРГ должно начаться в 2026 году. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Россия может его предотвратить, остановив СВО.

Россия будет «считать себя свободной» от одностороннего моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, если США разместят свои вооружения в Германии. С таким заявлением выступил президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

«Обращает на себя внимание заявление американской администрации и правительства Германии о планах размещения с 2026 года на территории ФРГ американских комплексов высокоточного ракетного оружия большой дальности. В зоне его досягаемости окажутся важные российские объекты государственного и военного управления, наши административно-промышленные центры и оборонная инфраструктура.

А полетное время к целям на нашей территории таких ракет, которые в перспективе могут быть оснащены и ядерными боеголовками, составит порядка десяти минут», — отметил президент.

По его словам, США также отработали на учениях переброску ракетных комплексов Typhon со своей территории в Данию и на Филиппины.

«Такая ситуация напоминает события времен холодной войны, связанные с размещением в Европе американских Pershing – ракет средней дальности», — считает президент.

Он подчеркнул, что, в случае отказа от моратория на развертывание ударных средств средней и меньшей дальности, Россия также будет «повышать возможности береговых войск Военно-морского флота».

«Сегодня разработка ряда таких систем (средней и меньшей дальности. – «Газета.Ru») находится у нас на завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США, их сателлитов в Европе и в других регионах мира», — пообещал глава государства.

Развертывание начнется в 2026 году

Слова Владимира Путина на главном военно-морском параде стали реакцией на заявление правительств США и ФРГ, опубликованное на сайте Белого дома 10 июля.

В нем власти стран сообщили, что США начнут «эпизодическое» развертывание своих средств огневого поражения большей дальности в Германии в 2026 году, впоследствии планируется их постоянное размещение на территории ФРГ.

«Дальнобойные огневые подразделения будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», — отмечается в сообщении.

Авторы заявили, что эти шаги «продемонстрируют приверженность Соединенных Штатов НАТО» и их вклад в «европейский потенциал интегрированного сдерживания».

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия может предотвратить размещение оружия в ФРГ, если остановит специальную военную операцию на Украине.

«Первое, что должна сделать Россия, — это остановить ужасную агрессивную войну против Украины и отказаться от попыток завоевать всю страну», — сказал он (цитата по ТАСС).

По мнению Шольца, размещение ракет будет служить фактором дополнительной защиты Германии.

«Нам также нужны средства сдерживания — помимо того, что мы уже имеем, например в виде крылатых ракет, а также обычных вооружений большой дальности», — добавил он.