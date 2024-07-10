«Показать приверженность НАТО»: США разместят в Германии гиперзвуковое оружие США начнут размещать дальнобойное и гиперзвуковое оружие в Германии в 2026 году

Вашингтон начнет развертывание дальнобойного оружия в Германии в 2026 году. Речь идет о зенитных ракетах SM-6, дозвуковых крылатых ракетах большой дальности Tomahawk и разрабатываемом гиперзвуковом оружии. На прошлой неделе Путин заявил, что если американские ракетные комплексы «где-то появятся», Россия может ответить зеркально.

США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина. Оружие развернут в 2026 году, впоследствии планируется его постоянное размещение на территории ФРГ.

Таким образом американская сторона демонстрирует странам Европы приверженность Вашингтона НАТО, указано в заявлении.

«Дальнобойные огневые подразделения будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе», — отмечается в сообщении.

SM-6 — это американская зенитная ракета, оснащенная активной головкой самонаведения и способная поражать цели за радиогоризонтом. Ее максимальная дальность полета составляет около 450 км. Tomahawk — семейство крылатых ракет большой дальности, состоящее на вооружении США с 1983 года. Ракета имеет несколько модификаций, а ее дальность полета достигает 5500 км.

Какое конкретно гиперзвуковое оружие США намерены разместить в ФРГ — неизвестно, в настоящее время такое вооружение есть только у России и Китая. В марте американские Военно-воздушные силы сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты AGM-183 класса «воздух-земля», а ранее в том же месяце испытания прошел гиперзвуковой летательный аппарат Talon-A (TA-1), разрабатываемый компанией Stratolaunch LLC по контракту с Военно-морскими силам США.

«Право действовать зеркально»

Президент России Владимир Путин 4 июля заявил, что Москва может зеркально ответить на размещение американского вооружения средней и меньшей дальности. Он напомнил, что в РФ действовал запрет на возможное размещение такого оружия до тех пор, пока другие страны не заявят о планах по развертыванию таких ракетных комплексов.

«Если комплексы ракет средней и меньшей дальности американского производства где-то появятся, то мы тогда оставляем за собой право действовать зеркально», — сказал он.

Кроме того, российский президент подчеркнул, что Москва считает себя вправе начать разработку и производство ракетных систем средней и меньшей дальности на фоне выхода США из договора Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Я говорил, что в связи с выходом Соединенных Штатов из этого договора и анонсированием того, что они начинают приступать к производству, мы тоже считаем себя вправе начать разработки, а в будущем и производство», — сказал он отметив, что руководство сферы российской промышленности уже получило указания о начале производства такого вооружения.

Дальнобойные ракеты

Соглашение о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаилом Горбачев и президент США Рональд Рейган. Договор предлагал уничтожить имеющиеся баллистические и крылатые ракеты наземного базирования дальностью 500 — 1000 км (меньшая) и 1000 — 5500 км (средняя), а также отказаться от их дальнейшего производства и развертывания.

В 2007 году Москва обвинила Вашингтон в нарушении соглашения, поскольку в Восточной Европе установили американские системы противоракетной обороны (ПРО), пусковые установки которых можно использовать и для РСМД. В 2014 году США обвинили Россию в испытании крылатой ракеты дальностью свыше 500 км.

Вашингтон в одностороннем порядке приостановил выполнение обязательств по ДРСМД в начале 2019 года при президентстве Дональда Трампа. Основанием для выхода из соглашения американский лидер тогда назвал разработку и развертывание запрещенных ракетных систем Россией.

После этого российский президент своим указом приостановил действие ДРСМД и для России.