Военная операция на Украине, день 883-й

В одном из подразделений ВСУ в Харьковской области произошел конфликт со стрельбой, сообщила пресс-служба оперативно-стратегической группировки войск «Хортица». В результате этого трое военнослужащих погибли, еще четверо получили ранения.
Предстоящей осенью и зимой в Польше может произойти наплыв беженцев с Украины, заявил директор департамента гражданской защиты и кризисного управления МВД республики Дариуш Марчинский.
В акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крымского полуострова — Минобороны РФ
G7 пока не приняла решения по использованию замороженных активов РФ для поддержки Украины, сообщило минфин Японии.
Средства ПВО ночью уничтожили четыре беспилотника над Курской областью, три — над Белгородской и четыре — над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.