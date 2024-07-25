«Операция была непростой»: Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве Фарион Зеленский сообщил о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве Ирины Фарион

Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство экс-депутата Рады Ирины Фарион, выступавшей против русского языка и конфликтовавшей с батальоном «Азов»*. Они опубликовали видео якобы с места нападения на женщину. На этом фоне Владимир Зеленский сообщил о задержании подозреваемого в убийстве. Полиции Украины удалось установить, что преступление было заказным, а застрелил Фарион профессиональный киллер.

Кто признался в убийстве Фарион

Ответственность за убийство экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион взяла на себя неонацистская террористическая организация National-Socialism/White Power (NS/WP признана в России террористической и запрещена).

Телеканал «Прямой» также опубликовал видео с места убийства, но на нем с трудом можно разглядеть тех, кто находится в кадре. Слышны женские крики.

Представитель Нацполиции Елена Бережная уже заявила, что распространившийся ролик «изучают на предмет того, представляет ли он интерес для следствия».

Как киллер следил за жертвой

Как сообщают источники украинского издания «Страна» в правоохранительных органах, Фарион мог застрелить профессиональный киллер, а преступление было заказным. Также не исключается версия, что у нападавшего были сообщники.

Примечательно, что в момент покушения часть камер на месте происшествия не работала.

МВД Украины опубликовало ориентировку на подозреваемого в убийстве: ему около 20 лет, рост — 170-180 сантиметров, худощавого телосложения.

По информации правоохранителей, в момент преступления мужчина был в спортивных штанах темного цвета, черной кофте и надетой поверх красной футболке. Убийца был в перчатках, панаме и очках.

Предполагается, что он выслеживал Фарион в течение нескольких недель.

«Каждый день в 10 часов он здесь сидел на лавочке», — рассказала соседка Фарион Мария Бабюк.

Убийство Фарион

Ирина Фарион была убита 19 июля возле своего дома во Львове. Женщине выстрелили в область виска, ее доставили в больницу на улице Топольная в критическом состоянии. Экс-депутату провели операцию первичной хирургической обработки головы, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В скором времени Фарион скончалась в реанимации.

МВД квалифицировало нападение как покушение на умышленное убийство. В городе объявили план «Перехват».

Владимир Зеленский заявил, что для установления обстоятельств покушения на экс-нардепа задействованы все необходимые силы Национальной полиции и Службы безопасности Украины. В связи с убийством женщины расследуется, в том числе, и версия о причастности России, отметил президент.

25 июля политик сообщил, что в Днепре задержали 18-летнего подозреваемого в убийстве:

«Операция по задержанию была очень непростой. В эти дни над раскрытием убийства работали сотни специалистов Национальной полиции Украины, СБУ и других служб».

Языковед, депутат и противница русского»

Фарион была профессором кафедры украинского языка университета «Львовская политехника». В 2012-2014 годах она также была депутатом Рады.

Женщина всегда жестко высказывалась о РФ и россиянах, а также неоднократно выступала против того, чтобы на Украине использовали русский язык. В октябре 2023-го, например, она призвала «утилизировать» говорящих на русском языке граждан Украины.

В ноябре бывший депутат спровоцировала скандал с «Азовом» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), предложив русскоговорящим бойцам батальона переехать в Сибирь. В эфире украинского Пятого канала Фарион заявила, что военнослужащие ВСУ обязаны говорить только на украинском языке, в противном случае они не украинцы и им следует называть себя русскими.

15 ноября экс-командир «Азова» написал ей письмо, где призвал ее перестать пиариться на его имени и имени всех азовцев, а также пригрозил ей «побратимами из Львова».

СБУ возбудила в отношении Фарион уголовное дело по четырем статьям, среди которых оскорбление чести и достоинства и угрозы военнослужащему. После этого министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что Фарион уволили с должности профессора. В мае этого года она была восстановлена в должности.