Два контрактника признались в убийстве семьи из девяти человек в Волновахе

В ночь на 28 октября в Волновахе расстреляли семью из девяти человек, в том числе двоих маленьких детей. Подозреваемых задержали через сутки, ими оказались военные, служащие в ДНР по контракту. Они признались в совершении преступления, однако, по их словам, убивать женщин и детей не планировали, это произошло случайно. Вероятнее всего, злоумышленники были сильно пьяными. Подробнее о произошедшем читайте в материале «Газеты.Ru».

31 октября в Волновахе (ДНР) похоронили семью Капканец – девять человек, в том числе четырехлетнего мальчика и девятилетнюю девочку. В их убийстве сознались два российских военнослужащих-контрактника с Дальнего Востока, пишет «Ъ». Они задержаны.

Следственный комитет РФ в своем Telegram-канале сообщил, что, по предварительным данным, мотивом совершения преступления стал конфликт на бытовой почве.

«Ъ» со ссылкой на источник пишет, что сотрудники правоохранительных органов запросили из части подозреваемых документы. Если полицейским удастся подтвердить их статус, дело передадут военному следствию.

По предварительным данным, сотрудники правоохранительных органов нашли оружие, из которого расстреляли семью. Это автоматы «Вал» или «Винторез», они стреляют бесшумно. В ближайшее время оружие направят на экспертизу, чтобы установить, из него ли было совершено убийство.

Сотрудники правоохранительных органов проводят с контрактниками следственные действия. Их имена держатся в секрете. Обычно меру пресечения в отношении подозреваемых избирает суд, однако на территории ДНР действует военное положение, поэтому контрактников имеют право задержать на месяц без суда. В СМИ появилась информация, что подозреваемые служили в морской пехоте Тихоокеанского флота.

Как произошло убийство

По данным Telegram-канала Astra, 27 октября семья отмечала день рождения Татьяны Капканец, ей исполнился 51 год. Родственники – девять человек – собрались в частном доме, чтобы отпраздновать.

В ночь на 28 октября к коттеджу на мотоцикле подъехали двое неизвестных мужчин примерно 30 лет с автоматами. Они были худощавого телосложения и высокого роста.

В это время семья спала в своих кроватях. Судя по фотографиям с места преступления, жертвы даже не заметили, что к ним в дом кто-то вошел.

Неизвестные застрелили именинницу, ее 53-летнего мужа, их общих детей Андрея и Александра. Андрей был вместе с женой и двумя детьми: четырехлетним сыном и девятилетней дочерью. Александр был вместе со своей женой и ее 19-летним братом. Их также убили.

Предполагается, что преступники использовали глушители.

«Все убиты в голову. На кроватях. Дом залили водой, видимо, чтобы скрыть улики. Все соседи говорят, что убийцы — военные», — рассказал Astra сосед семьи.

Военные попали на камеры видеонаблюдения

По данным «Ъ», в ту ночь соседи не слышали ничего подозрительного и не стали свидетелями совершения преступления. Однако кто-то увидел, как от коттеджа потерпевших отъезжает мотоцикл с большими колесами и высоко поднятой рамой. На нем уехали двое мужчин в военной форме.

Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных на улицах Волновахи. Два устройства зафиксировали мотоцикл. Благодаря этому полицейским удалось задержать владельца транспортного средства уже через сутки после совершения преступления.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что один из контрактников снимал комнату неподалеку от коттеджа, а свой мотоцикл он парковал во дворе дома. На следующий день задержали его предполагаемого сообщника.

Контрактники во всем сознались. Они рассказали, что хотели убить только главу семьи – Эдуарда Капканца и двух его сыновей. По их словам, между ними произошел конфликт. Военные якобы не разглядели в темноте других членов семьи и случайно их убили. При этом они сказали, что кого-то застрелили, чтобы не оставлять свидетелей.

Мотив убийства

«Ъ» пишет, что за несколько часов до произошедшего Капканец столкнулся с военными, которые в состоянии алкогольного опьянения приехали в магазин за водкой. Якобы он сделал контрактникам замечание. Местные считают, что именно это и стало триггером.

Однако существует и другая версия. Жители говорят, что семья торговала спиртным. Между Капканцами и военными якобы возникла ссора из-за оплаты товара.