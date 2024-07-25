Хотел сбежать в Грецию на лодке: подрывника машины в Москве готовятся выслать из Турции Подозреваемый в подрыве авто в Москве служил греко-католическим алтарником

Уроженец Волгоградской области Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве автомобиля Land Cruiser на севере Москвы, не планировал оставаться в Турции, а хотел взять лодку и уплыть в Грецию. Сегодня в Бодруме пройдет заседание суда, на котором будет решаться вопрос о его аресте. Москва и Анкара обсуждают экстрадицию россиянина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины в Москве, состоится в четверг, 25 июля. Оно пройдет в турецком Бодруме.

По информации РИА Новости, заседание будет недолгим, поскольку на турецкой территории Серебряков не совершал преступлений.

Согласно законодательству страны, предварительный арест может быть наложен на срок до 40 дней. За это время российская сторона должна предоставить необходимые документы.

Вопрос экстрадиции фигуранта дела о подрыве авто в Москве находится в компетенции правоохранительных органов РФ и Турции, генконсульство РФ заявило, что поддерживает постоянный контакт с турецкой стороной.

В квартире Серебрякова на севере Москвы сегодня прошли обыски — дверь была взломана, квартира опечатана. Также в двери выбит глазок.

Побег в Грецию

Как сообщил турецкий гостелеканал TRT Haber, Серебряков не планировал оставаться в Турции и надеялся в дальнейшем сбежать в Грецию.

«Установлено, что террорист прибыл в Бодрум, планируя попасть в Грецию с помощью организаторов нелегальной миграции», — передает TRT Haber.

Предполагается, что задержанный намеревался приобрести лодку и на ней перебраться в соседнюю страну.

Турецкая полиция, получив информацию от российских коллег, отследила местоположение Серебрякова по камерам аэропорта Бодрума и установила, что он арендовал автомобиль. За машиной следили на протяжении 50 километров.

Алтарник и лучший ученик

РИА Новости, изучив материалы на сайте МБОУ «Лицей» Урюпинска, сообщило, что подозреваемый был одним из лучших учеников школы. В старших классах он даже получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе и становился призером различных конкурсов по истории.

После школы Серебряков поступил в Высшую школу экономики, пишет Telegram-канал «112». Кроме того, он был верующим человеком и служил алтарником греко-католического прихода в столичном храме.

Прихожанка римско-католического кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице узнала в Серебрякове министранта (мирянина, прислуживающего священнику во время мессы, который в православной традиции называется алтарником).

«Женя был прихожанином греко-католического прихода, он был министрантом в крипте. Близко мы не общались, но ничего плохого сказать не могу», — рассказала она.

Генеральный викарий Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов подтвердил, что Серебряков появлялся в соборе:

«Я могу подтвердить, что лицо его мне знакомо, и несколько прихожан мне сказали, что видели его в храме».

Старший брат Евгения Алексей заявил RTVI, что тот принимал участие в протестах, критиковал власти и проявлял себя достаточно активно в общественно-политической жизни, но не поддерживал Алексея Навального. При этом, как сообщалось в СМИ, Серебряков негативно относился к действиям России на Украине.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы утверждает, что Серебрякова могли завербовать. При этом вербовка могла происходить как дистанционно, так и офлайн.

«Серебрякова могли завербовать, когда он находился в России. Дистанционным путем или нет, это сейчас выясняется. Анализируются его соцсети и личные данные», — заявил собеседник агентства.

По его словам, также возможен украинский след.

ТАСС пишет, что за подрыв Land Cruiser мужчине могли заплатить криптовалютой.

«Следствием рассматривается версия получения Серебряковым денежного вознаграждения за совершение преступления, при этом оплату он мог получить в криптовалюте», — отметил источник агентства и добавил, что следователи устанавливают, о какой сумме вознаграждения могла идти речь.

Теракт в Москве

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали мужчина и женщина.

По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на жизнь двух человек.

Востоковед Кирилл Семенов в интервью газете «Взгляд» заявил, что столь оперативным задержанием преступника Россия и Турция наглядно продемонстрировали стабильность их связей по линии Интерпола.

«В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающем на высокий уровень отношений двух стран», — резюмировал Семенов.